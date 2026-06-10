Sáng 10-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5-2026.

Chủ tịch Quốc hội: Không được để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của dân. Ảnh: Lâm Hiển

Sau khi nghe báo cáo và nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã có nhiều đổi mới trong cách làm, xây dựng báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện, vì Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân rộng, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, định kỳ tổ chức cuộc họp hàng tháng để nâng cao chất lượng báo cáo công tác dân nguyện, phản ánh đúng tình hình.

Ghi nhận việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đạt tỉ lệ cao, 99,1% kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ Mười đã được giải quyết và trả lời, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần đánh giá thực chất có đúng như vậy không, hay chỉ là chuyển đơn rồi coi như đã giải quyết; phải phân loại xử lý rõ ràng ở cấp nào, ngành nào; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng AI trong tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới công tác dân nguyện phải sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị. "Dân nguyện phải nâng tầm lên, trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, công tác dân nguyện cần quan tâm thực hiện 5 yêu cầu.

Một là, không được để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của dân; các cơ quan của Quốc hội phải chủ động nắm sớm, phân tích sớm, cảnh báo sớm.

Hai là, trả lời kiến nghị cử tri phải thực chất hơn. Hiện tỉ lệ trả lời cao là đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề có được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình, đạt lý không?

Ba là, giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn. Không chỉ thực hiện giám sát theo chương trình, kế hoạch, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thấy vấn đề nào nổi cộm có thể thực hiện giám sát trực tuyến, tại cơ sở để nắm tình hình, có báo cáo kết quả giám sát đúng và trúng.

Thước đo cuối là vấn đề có được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình, đạt lý không?

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác dân nguyện cần quan tâm thực hiện 5 yêu cầu:

Một là, không được để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của dân; các cơ quan của Quốc hội phải chủ động nắm sớm, phân tích sớm, cảnh báo sớm.

Hai là, trả lời kiến nghị cử tri phải thực chất hơn. Hiện tỉ lệ trả lời cao là đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề có được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình, đạt lý không?

Ba là, giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn. Không chỉ thực hiện giám sát theo chương trình, kế hoạch, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thấy vấn đề nào nổi cộm có thể thực hiện giám sát trực tuyến, tại cơ sở để nắm tình hình, có báo cáo kết quả giám sát đúng và trúng.

Bốn là, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài gây mất an ninh, trật tự.

Năm là, cần nâng chất lượng báo cáo dân nguyện. Báo cáo tổng hợp tình hình là tốt, song phải chỉ ra cho được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc, đánh giá trong tháng sau; xây dựng danh mục, phụ lục.