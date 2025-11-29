HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thi đua có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội.

Sáng 29-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thi đua yêu nước và đổi mới Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan và các cán bộ, công chức nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân.

Nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lan tỏa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Thi đua yêu nước và đổi mới Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Trước mắt là tích cực chuẩn bị, hoàn thành Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Thi đua yêu nước và đổi mới Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Nêu rõ thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong và Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đại biểu.

Tin liên quan

Vinh danh điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Vinh danh điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(NLĐO) – Đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo vì con người,

TP HCM phát huy sức mạnh thi đua yêu nước, hướng tới siêu đô thị Đông Nam Á

(NLĐO)- Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP HCM liên tục phát triển; nhiều phong trào thi đua được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi

1.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I

(NLĐO) - Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM có chủ đề: "Đoàn kết, đồi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới"

Chủ tịch Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội Quốc hội thi đua yêu nước Đại hội thi đua yêu nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo