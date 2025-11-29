Sáng 29-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan và các cán bộ, công chức nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân.

Nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lan tỏa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Trước mắt là tích cực chuẩn bị, hoàn thành Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Nêu rõ thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.