Thi đua là động lực sáng tạo

Gắn bó với Công ty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food - KCN Vĩnh Lộc, TP HCM) suốt 31 năm, chị Phùng Thị Hữu Hạnh, Giám đốc xưởng chế biến thực phẩm, sớm hòa vào dòng chảy sáng tạo tại đơn vị. Chị là tác giả của nhiều sáng kiến đem lại giá trị bạc tỉ cho doanh nghiệp (DN) và là một trong những điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước TP HCM.

Sáng kiến từ những khó khăn

Làm việc tại Cholimex Food, chị Hạnh đã trải qua nhiều vị trí công tác từ kỹ sư giám sát, tổ trưởng sản xuất, phó giám đốc rồi giám đốc xưởng chế biến thực phẩm. Ở vị trí nào, chị cũng phát huy hết tinh thần đam mê sáng tạo.

Cho đến nay, chị đã cho ra đời nhiều sáng kiến mang lại lợi ích tiền tỉ cho đơn vị; không chỉ làm tăng công suất, năng suất, sản lượng mà còn giúp tháo gỡ các "nút thắt" trong dây chuyền sản xuất, giảm nhân công ở nhiều khâu giúp giải tỏa áp lực thiếu nhân sự, đáp ứng kịp tiến độ giao hàng…

Trong đó, phải kể đến sáng kiến chế tạo máy đóng lốc. Theo chị Hạnh, khách hàng của DN rất ưa thích các sản phẩm đóng thành từng lốc (6 sản phẩm/lốc) nên hàng hóa của công ty như tương đen, sa tế, gia vị đều được đóng lốc. Tuy nhiên, công đoạn này trước đây hoàn toàn thực hiện thủ công trong khi các công đoạn khác đều tự động hóa dẫn đến nhiều khó khăn, thiếu nhân công.

Để giải quyết tình trạng trên, chị Hạnh quyết tâm cải tiến máy đóng lốc. Quá trình này kéo dài nhiều ngày đêm nhưng chị không nản lòng, kiên nhẫn tính toán, nhiều lần phải cân chỉnh để chế tạo máy đóng lốc tự động.

Cuối cùng, sau nhiều tháng nỗ lực, chiếc máy đóng lốc tự động đã được chế tạo thành công và áp dụng. Mỗi máy đóng lốc được đưa vào sử dụng có thể thay thế sức lao động của gần 20 công nhân (CN), giải quyết tình trạng thiếu lao động và tiết kiệm cho DN hơn 1,7 tỉ đồng/năm.

Là quản lý, chị Hạnh còn rất chú trọng cải thiện môi trường làm việc của người lao động. Đơn cử như việc chị đã đề xuất cải tạo và trang bị bổ sung hệ thống cấp khí tươi làm mát từ phòng nấu đến phòng rót gói. Ý tưởng này đã giúp môi trường sản xuất mát mẻ, thông thoáng, phù hợp quy trình và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, các tiêu chuẩn ISO, HACCP, BRC cũng như tạo sự thoải mái cho đội ngũ CN.

Dù đã đạt được nhiều thành công song với chị Hạnh, việc sáng tạo là một phần trách nhiệm và mục tiêu chị đặt ra trong công việc thường ngày. Đó cũng là lý do chị không ngừng đưa ra những ý tưởng, sáng kiến mới.

Chị Phùng Thị Hữu Hạnh kiểm tra dây chuyền sản xuất

Tất cả vì đoàn viên - lao động

Nhờ sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động, mới đây, LĐLĐ TP HCM đã trở thành một trong số 80 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ XI.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết thời gian qua, dù điều kiện hoạt động có những thay đổi song Công đoàn thành phố vẫn nỗ lực phát huy vai trò trong chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động. Trong đó, nhiều mô hình đã tạo được dấu ấn, lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên - lao động và cộng đồng DN.

Đơn cử là chương trình "Mái ấm Công đoàn" đã tặng hơn 450 mái ấm cho CN - lao động khó khăn về nhà ở, đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà trọ, nhà lưu trú cho CN - lao động với kinh phí trên 64 tỉ đồng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, LĐLĐ thành phố đã thực hiện công trình 95 "Mái ấm Công đoàn" trên địa bàn. Đây là công trình ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết - tình dân tộc - nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên - lao động thành phố với đoàn viên - lao động khó khăn về nhà ở.

Một chương trình nổi bật, đem lại hiệu quả khác do LĐLĐ thành phố triển khai là chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Cho đến nay, chương trình này đã kết nối với hơn 682 đối tác DN và triển khai rộng khắp đến với đoàn viên - lao động thông qua việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí, học tập, cung cấp thực phẩm, hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng… với giá ưu đãi.

Từ chương trình này đã có hơn 2,7 triệu lượt đoàn viên Công đoàn được thụ hưởng các chính sách ưu đãi với tổng số tiền ưu đãi lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn TP HCM còn duy trì và ngày càng mở rộng, nâng cao về chất lượng đối với nhiều chương trình chăm lo đã tạo được dấu ấn như chương trình "Tết sum vầy" những năm qua đã tiếp sức hơn 400.000 hộ gia đình đoàn viên; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 95.675 lượt đoàn viên - lao động; chăm lo, hỗ trợ 7.903 người lao động giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, mất việc…

Hay chương trình "Trái tim nghĩa tình" đã thắp lên hy vọng sống và thay đổi cuộc sống của 60 CN, con CN mắc bệnh tim hiểm nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hàng tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn thành phố còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên - lao động, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động trong đội ngũ CNVC-LĐ như phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", Giải thưởng Tôn Đức Thắng…

Tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ giai đoạn 2025 - 2030, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết CNVC-LĐ thành phố sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm, xem lao động sáng tạo, đổi mới và chuyển đổi số là phương châm hành động của thời kỳ mới. Trong đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến trong mỗi người lao động; gắn thi đua với hiệu quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong năng suất, chất lượng và phát triển bền vững; đổi mới nội dung - phương thức tổ chức thi đua, lấy hiệu quả và sự lan tỏa làm thước đo; nâng cao trình độ, kỹ năng, thích ứng với chuyển đổi số, khẳng định vai trò tiên phong của CN Việt Nam trong kỷ nguyên mới; phát huy tinh thần nêu gương và trách nhiệm của cán bộ Công đoàn, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống. "Thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng công việc, từng cơ quan, đơn vị" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.



