Thời sự Chính trị

Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước.

Chiều 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, và các ông: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Dọc hai bên đường trong Phủ Chủ tịch, các cháu thiếu nhi Thủ đô tay cầm cờ hai nước nồng nhiệt vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Hàn Quốc.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong Lễ đón. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22-12-1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện" vào tháng 12-2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24-4-2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Một số hình ảnh tại lễ đón do Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội

(NLĐO)- Chiều 21-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

(NLĐO)- 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam

(NLĐO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4.

Tổng thống Hàn Quốc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Lee Jae Myung
