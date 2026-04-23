Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Dương Ngọc. Ảnh: TTXVN

(NLĐO)- Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-4 đến 24-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung theo nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam với 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chứng kiến lễ ký 21 văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận tại buổi hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung:

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 8.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 11.


Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới.

Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội

(NLĐO)- Chiều 21-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Lee Jae Myung Thủ tướng Lê Minh Hưng
