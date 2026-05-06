HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Thành phố Đồng Nai chỉ đạo ‘nóng’ vụ ùn ứ hàng trăm xe container sầu riêng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) -Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc

Liên quan vụ hàng trăm container đậu kín các tuyến đường gây ùn tắc giao thông khu vực bến xe Dầu Giây, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Sở Công thương, Công an Thành phố và Chủ tịch UBND phường Dầu Giây khẩn trương vào cuộc xử lý vụ việc.

Tình trạng ùn ứ hàng trăm container sầu riêng chờ kiểm định quanh bến xe Dầu Giây

Vào những ngày qua, hàng trăm, có thời điểm hàng nghìn xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây khiến tình hình giao thông nơi đây hỗn loạn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Để chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông trên, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường,…); khảo sát, đánh giá, xử lý những nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng, tập kết lấy mẫu,…; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Công an thành phố kịp thời chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc, phối hợp xử lý các tình huống gây mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông đoạn qua khu vực bến xe Dầu Giây.

Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác của các tổ chức, cá nhân thì kịp thời báo cáo, đề xuất lên UBND thành phố có chỉ đạo xử lý theo quy định.

Kết quả thực hiện, các sở báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trong ngày 7-5-2026.

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo xử lý ùn tắc giao thông tại bến xe Dầu Giây năm 2026 - Ảnh 2.

Các xe đậu choáng hết đường gây ảnh hưởng đi lại của người dân

Những ngày này, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây (Thành phố Đồng Nai) để chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Do lượng xe quá lớn, bãi xe trong bến xe Dầu Giây không đáp ứng đủ, nhiều tài xế mang xe các đường dân sinh, Khu trung tâm hành chính phường Dầu Giây để đậu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng trên, ngày 6-5, UBND phường Dầu Giây đã có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp xử lý việc dừng, đỗ không đúng quy định tại phường Dầu Giây.


Tin liên quan

Dòng người nườm nượp đổ về TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ

Dòng người nườm nượp đổ về TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ

(NLĐO)- Tại vị trí cầu Long Thành hướng về TPHCM, dòng xe bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

(NLĐO) - Ngày 1-5, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ phương tiện

Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài trước kỳ nghỉ lễ, người dân chật vật rời Hà Nội

(NLĐO)- Giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở Hà Nội chiều 29-4 bắt đầu quá tải khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

sầu riêng ùn ứ Chủ tịch UBND Thành phố thành phố đồng nai bến xe Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo