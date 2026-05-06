Liên quan vụ hàng trăm container đậu kín các tuyến đường gây ùn tắc giao thông khu vực bến xe Dầu Giây, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Sở Công thương, Công an Thành phố và Chủ tịch UBND phường Dầu Giây khẩn trương vào cuộc xử lý vụ việc.

Tình trạng ùn ứ hàng trăm container sầu riêng chờ kiểm định quanh bến xe Dầu Giây

Vào những ngày qua, hàng trăm, có thời điểm hàng nghìn xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây khiến tình hình giao thông nơi đây hỗn loạn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Để chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông trên, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường,…); khảo sát, đánh giá, xử lý những nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng, tập kết lấy mẫu,…; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Công an thành phố kịp thời chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc, phối hợp xử lý các tình huống gây mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông đoạn qua khu vực bến xe Dầu Giây.

Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác của các tổ chức, cá nhân thì kịp thời báo cáo, đề xuất lên UBND thành phố có chỉ đạo xử lý theo quy định.

Kết quả thực hiện, các sở báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trong ngày 7-5-2026.

Các xe đậu choáng hết đường gây ảnh hưởng đi lại của người dân

Những ngày này, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây (Thành phố Đồng Nai) để chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Do lượng xe quá lớn, bãi xe trong bến xe Dầu Giây không đáp ứng đủ, nhiều tài xế mang xe các đường dân sinh, Khu trung tâm hành chính phường Dầu Giây để đậu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, việc đi lại của người dân. Trước tình trạng trên, ngày 6-5, UBND phường Dầu Giây đã có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp xử lý việc dừng, đỗ không đúng quy định tại phường Dầu Giây.



