Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ chống bão Kalmaegi

Chiều 5-11, UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 về công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 13.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, những ngày qua, vùng phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc tỉnh bình Định cũ) đã huy động hơn 6.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phối hợp với gần 9.000 cán bộ, đoàn thể và lực lượng hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an trong việc ứng phó với bão 13 sắp đổ bộ.

Hơn 70 phương tiện cơ giới, xe thiết giáp, xuồng cứu hộ được bố trí tại các khu vực xung yếu; hơn 5.700 tàu thuyền với hơn 40.000 lao động đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ chống bão 13

Đến 7 giờ sáng nay, các địa bàn phía Đông của tỉnh Gia Lai đã sơ tán gần 1.000 người tại vùng có nguy cơ cao, đồng thời sẵn sàng phương án di dời hơn 36.000 hộ dân nếu tình huống xấu xảy ra. Đơn vị cũng đã lên phương án hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày cho người di dời xen kẽ, 20.000 đồng/người/ngày cho hộ dân tiếp nhận và bảo đảm ăn uống đầy đủ cho người dân di dời tập trung.

Đối với khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có 4 điểm có nguy cơ sạt lở cao gồm: Núi Gành, Núi Cấm, xã Cát Tiên và thôn Vĩnh Sơn. Ở phía Tây, lực lượng chức năng cũng đã di dời 6 hộ dân sinh sống gần trạm 500kV (xã IaLy) để phòng tránh sạt lở đất dọc tuyến vận hành.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ sự lo lắng và đề nghị Quân khu 5 tăng cường lực lượng ứng trực, đặc biệt là các phương tiện quân sự tại các điểm xung yếu. Bão lớn nên địa phương chưa thể lường hết được.

Theo Chủ tịch tỉnh Gia Lai, dự báo khu vực tỉnh Bình Định cũ sẽ là tâm bão, nên chính quyền địa phương rất cần lực lượng của Quân khu 5 ứng trực tại đây hỗ trợ dân di dời, bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa.

"Bão to như vậy chỉ còn phương tiện của quân sự, đề nghị quân khu tăng cường xe lội nước để ở các vị trí xung yếu để ở các điểm có nguy cơ bão vào tập trung xử lý được các tình huống bất ngờ" - ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Các lực lượng Quân khu 5 đã sẵn sàng ứng phó bão số 13

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao về công tác phòng chống bão, đồng thời đưa ra các chỉ đạo trọng tâm, thể hiện tinh thần quyết tâm bảo vệ nhân dân.

Rút kinh nghiệm từ các đợt bão trước, toàn bộ lực lượng, bao gồm lực lượng vũ trang, các sở ngành phải xuống sát cơ sở, bám sát từng nhà dân, bám sát từng khu vực nguy hiểm để tiếp cận và xử lý tình huống một cách quyết liệt nhất.

Lực lượng phòng chống bão phải được huy động tại chỗ: ngoài bộ đội và dân quân, cần sử dụng tối đa lực lượng tại chỗ của thôn, khối phố để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với người già, người yếu, phải có lực lượng áp tải và di dời kịp thời. Trung tướng Lê Ngọc Hải cũng cam kết chi viện khẩn cấp các phương tiện chuyên dụng khi nhận thấy cần thiết.

"Cần là có ngay" Đặc biệt, Trung tướng Lê Ngọc Hải đề nghị địa phương là phải quyết liệt di dời những vùng nguy hiểm. Lực lượng vũ trang kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xuống xã giúp ngay tại chỗ, làm việc gì, vị trí nào, tiếp cận làm quyết liệt. Lực lượng biên phòng không được chủ quan khu vực neo đậu, tính toán và có biện pháp an toàn về con người, an toàn về tài sản. Về xe lội nước và trực thăng khi cần là có ngay, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ hết mức để địa phương cùng lực lượng vũ trang hoàn thành được nhiệm vụ chung.



