Thời sự Chính trị

Chủ tịch tỉnh Lào Cai làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch tỉnh Lào Cai, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 12-11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 1.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định cho ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai. Ông Tuấn tốt nghiệp Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái cũ, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 3.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Tuấn

Khi Yên Bái hợp nhất với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông Trần Huy Tuấn được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã được Trung ương điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy công tác cán bộ Chủ tịch phó bí thư Phó bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch tỉnh Lào Cai
