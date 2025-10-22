Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủy điện không để "no nước" mới xả lũ

Sáng 22-10, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa bão, khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.
Tại đây, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) đã báo cáo tiến độ thi công, phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong tối 22-10.
Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí chỉ huy lẫn lực lượng lúc mưa bão, dừng thi công, di chuyển thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm, bên cạnh đó chủ động các phương án trong tình huống xấu nhất. "Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn về người và công trình. Tuyệt đối không chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra" - ông Giang nói.
Làm việc với các đơn vị liên quan công tác ứng phó bão, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết hiện nay, theo dự báo, bão số 12 suy yếu nhưng khả năng gây mưa lớn, do đó không được chủ quan. UBND tỉnh chỉ đạo và cử một Phó chủ UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.
Các thủy điện còn sức chứa lớn
Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn và sức chứa vẫn còn lớn. Dẫu vậy, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai.
"Các thủy điện tuyệt đối không để "no nước", mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn cho hạ du; cũng không xử điều tiết quá sớm dẫn đến thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất và phát điện" - ông Giang nói.
Ông Bùi Đức Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn các xã phía Đông của tỉnh có 122 hồ chứa có tràn tự do và 5 hồ có cửa van điều tiết.
Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi tại khu vực này đạt trung bình khoảng 56,5% (trong đó hồ có tràn tự do đạt 68,8%, hồ có cửa van điều tiết đạt 55,5%). Hồ chứa nước Nước Trong hiện đạt 55,4% dung tích thiết kế.
Ở các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, có 69 hồ chứa có tràn tự do và 15 hồ có cửa van điều tiết. Dung tích các hồ tại khu vực này đạt trung bình khoảng 86,4% (trong đó hồ có tràn tự do đạt 84,7%, hồ có cửa van điều tiết đạt 87,3%). Đáng chú ý, có 43 hồ tràn tự do đã đầy 100% dung tích. Hồ chứa Thủy điện Đăkđrinh hiện đạt 74,16% dung tích.
