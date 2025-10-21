Quảng Ngãi bắn pháo hiệu khẩn cấp lúc rạng sáng, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12), rạng sáng 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại 4 điểm cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Tại cửa biển Sa Kỳ, khu vực giáp ranh giữa 2 xã Đông Sơn và Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), Hải đội Biên phòng 2 đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12. Những chùm pháo sáng đỏ rực hướng về phía biển, truyền đi tín hiệu khẩn cấp đến hàng trăm tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển, về sự xuất hiện của bão và nguy cơ sóng gió nguy hiểm đang đến gần.

Theo BĐBP Quảng Ngãi, pháo hiệu giúp ngư dân địa phương cùng tàu thuyền ngoài tỉnh, tàu mất liên lạc dễ dàng xác định vị trí cửa biển để tìm nơi trú ẩn, đồng thời cũng là lời cảnh báo sớm để người dân vùng ven biển chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cùng thời điểm, các Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bình Thạnh và đặc khu Lý Sơn cũng triển khai bắn pháo hiệu, phát lệnh báo bão số 12, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè, di chuyển vào bờ tránh trú an toàn.

Quảng Ngãi còn 7 tàu/61 ngư dân trong vùng nguy hiểm

Theo kiểm đếm, tính đến 6 giờ ngày 21-10, Quảng Ngãi có khoảng 6.100 tàu, với hơn 34.300 ngư dân đã vào bến neo đậu và thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai. Hiện vẫn còn 309 tàu, với 4.080 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó có trong đó, 7 tàu/61 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm. Tất cả các tàu trong vùng nguy hiểm đã nhận được thông tin bão số 12, hiện nay đang đi chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

BĐBP Quảng Ngãi tuần tra, kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão

Trước đó, tối 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, Sở NN-MT, BĐBP Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển và đặc khu Lý Sơn phải khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn trước 15 giờ ngày 21-10, cấm ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định. Các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại Lý Sơn, phải hoàn tất việc di dời, chằng buộc an toàn trước 16 giờ cùng ngày.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi gió mạnh, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên đặc khu Lý Sơn, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hạ tầng.

Do mưa lớn kéo dài, một số địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã có lũ ở mức báo động 1, báo động 2

Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng; núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh… Bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng đò ngang, đò dọc, không để người dân đánh cá hay vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khi bão đổ bộ.

Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi đang bị xuống cấp, đặc biệt là các hồ chứa đã có biểu hiện nguy hiểm như: hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động thông báo với các đơn vị hiệp đồng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và người dân trong công tác phòng, chống thiên tai…