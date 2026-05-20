Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Anh Thư

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau lễ đón trọng thể tại Bắc Kinh sáng 20-5.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh vào sáng 20-5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin.

Hai nhà lãnh đạo cùng phái đoàn 2 nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh bên trong Đại lễ đường Nhân dân ngay sau đó.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh hôm 20-5. Ảnh: SPUTNIK

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga để thúc đẩy sự phát triển của cả hai nước. Ông Tập Cận Bình gọi ông Putin là “người bạn thân thiết” và nói rằng Nga và Trung Quốc đang định hình tương lai của quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục cho thấy đà phát triển tốt bất chấp các yếu tố bất lợi bên ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua. Sau đó, ông Putin mời ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC tại TP Thâm Quyến vào mùa thu này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm. Ảnh: SPUTNIK

Còn theo Tân Hoa Xã, Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc - Nga đã được gia hạn tại cuộc gặp này.

Theo TASS, chuyến công du của ông Putin trùng với kỷ niệm 25 năm hiệp ước này được ký kết, cũng như kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Trung Quốc - Nga trong thế kỷ XXI.

* Tiếp tục cập nhật

Tin liên quan

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Donald Trump dạo Trung Nam Hải

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp và ngày càng được cải thiện.

Loạt tuyên bố của ông Donald Trump sau hội đàm với ông Tập Cận Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không viện trợ quân sự cho Iran.

tổng thống nga Putin Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo