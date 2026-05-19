Quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối 19-5 để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Thông tin trên vừa được Tân Hoa Xã đưa tin. Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20-5.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Nga đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào lúc 23 giờ 15 phút (theo giờ địa phương). 

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, Tổng thống Putin đã được chào đón nồng nhiệt bởi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng một ban quân nhạc. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh - Ảnh 1.

Phía Bắc Kinh đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và một số quan chức cấp cao đón chào Tổng thống Putin ngay tại đường băng sân bay. Ảnh: CTI

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh - Ảnh 2.

Ông Putin và ông Vương Nghị tại sân bay. Ảnh: CCTV

Chuyến công du lần này - đánh dấu lần thứ 25 ông Putin đến thăm Trung Quốc - diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó, cuộc gặp thượng đỉnh này được xem là cơ hội để Moscow và Bắc Kinh phô diễn mối quan hệ song phương bền chặt.

Theo lịch trình vào ngày 20-5, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thảo luận về các kế hoạch hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường vào hôm 19-5 cũng đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh với Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov đang có chuyến thăm tại đây. Tại cuộc gặp, ông Đinh Tiết Tường khẳng định hai quốc gia đã phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển tích cực trong hợp tác đầu tư song phương. 

Đồng thời, tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ niềm tin rằng dưới sự dẫn dắt chiến lược của hai nhà lãnh đạo, tình hữu nghị Nga - Trung sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân, từ đó tiếp thêm sức sống mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Theo đài RTHK, lần gần đây nhất Tổng thống Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 9-2025, khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) kết hợp với các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 5-2024. Ảnh: RIA Novosti

Quan hệ Nga - Trung Quốc "đạt mức cao chưa từng có"

Quan hệ Nga - Trung Quốc "đạt mức cao chưa từng có"

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 19 đến 20-5.

Trung - Nga tăng cường giao lưu, hợp tác

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp

Trung - Mỹ duy trì ổn định quan hệ

Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định

Trung Quốc Vladimir Putin Tập Cận Bình Bắc Kinh
