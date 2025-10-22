Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định quan trọng liên quan đến chứng thực

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký quyết định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh sang cho các tổ chức hành nghề công chứng từ ngày 1-11-2025.

Danh sách 42 xã, phường chuyển giao việc chứng thực cho các tổ chức công chứng

Cụ thể, UBND xã, phường không được tiếp nhận và thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi đã được chuyển giao.

Người dân sẽ thực hiện việc này tại các tổ chức hành nghề công chứng. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước cũ, tỉnh Đồng Nai mới có dân số khoảng 4,5 triệu người, 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 72 xã và 23 phường.

