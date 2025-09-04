HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Chỉ vài phút từ lúc tiếp nhận đến khi đóng dấu, hồ sơ chứng thực tại phường Hòa Khánh nay được xử lý nhanh nhờ cơ chế ủy quyền cho công chức

Từ ngày 1-9, UBND phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã triển khai cơ chế ủy quyền trong chứng thực, giúp giảm rõ rệt thời gian và thủ tục cho người dân. Đây là địa phương đầu tiên của Đà Nẵng triển khai mô hình này.

Ông Trần Văn Thể, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, cho biết trước đây hồ sơ chứng thực phải trình lãnh đạo UBND phường ký, sau đó chuyển qua văn thư đóng dấu rồi mới trả kết quả. 

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Từ ngày 1-9, phường Hoà Khánh đã triển khai uỷ quyền cho công chức thực hiện chứng thực

Quy trình này mất nhiều công đoạn, có khi kéo dài hàng giờ nếu lãnh đạo bận họp. Nay, công chức tư pháp – hộ tịch được ủy quyền trực tiếp ký trong phạm vi quy định, văn thư bố trí ngay tại trung tâm để đóng dấu. Nhờ vậy, mỗi hồ sơ chỉ mất 7–10 phút, thay vì phải chờ đợi lâu như trước.

UBND phường đã ủy quyền cho 3 công chức (2 cán bộ văn phòng và 1 cán bộ tại trung tâm), tất cả đều có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch. Phạm vi ủy quyền gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chữ ký người dịch văn bản tiếng nước ngoài. Riêng hợp đồng, giao dịch bất động sản vẫn do các phòng công chứng thực hiện theo quy định.

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thiện (bìa trái), một trong 3 công chức được uỷ quyền ký chứng thực tại phường Hoà Khánh

Trung bình mỗi ngày, phường tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ chứng thực. Nhờ ủy quyền, lượng người tập trung tại trung tâm giảm 60–70% so với trước, không còn cảnh quá tải vào giờ cao điểm. 

Sau 2 ngày đầu được ủy quyền ký chứng thực, bà Lê Thị Thiện, công chức phường Hoà Khánh - cho biết khối lượng công việc được xử lý nhanh chóng, không để hồ sơ tồn đọng.

"Hồ sơ của người dân được giải quyết ngay trong ngày, trung bình chỉ mất khoảng 5 phút là hoàn tất để trả kết quả, nên không còn tình trạng người dân ngồi chờ lâu trong phòng. Buổi sáng tuy có đông người đến làm thủ tục nhưng đều được giải quyết ngay, không để dồn ứ" - bà Thiện chia sẻ.

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thiện ký hồ sơ chứng thực trong sáng 4-9

Về phía cá nhân, bà Thiện cho rằng quá trình thực hiện không gặp vướng mắc. Trước đây, công chức tư pháp chỉ ký nháy để lãnh đạo ký chính thức, nhưng nay khi được ủy quyền trực tiếp, bà là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

"Trước là ký nháy, nay là ký chính thức, về bản chất trách nhiệm cũng tương tự nhau, không có gì thay đổi đáng kể. Tôi vẫn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm như trước" - bà Thiện nói.

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Nhờ ủy quyền, lượng người tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoà Khánh giảm 60–70% so với trước

Trước đó, ngày 29-8, UBND phường Hòa Khánh đã ban hành quyết định ủy quyền cho 3 công chức thực hiện một số nhiệm vụ chứng thực. 

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường, nhấn mạnh, ủy quyền giúp giảm tải áp lực, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân trong bối cảnh nhu cầu chứng thực ngày càng tăng.

Đà Nẵng công chức' chứng thực
