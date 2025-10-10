Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói về sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp

Ngày 10-10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), nhằm thể hiện sự ghi nhận, tri ân và động viên đối với những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Đồng Tháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chúc mừng doanh nhân, doanh nghiệp

Tại buổi họp mặt, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, doanh nhân vì đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ông Trần Trí Quang cho rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đồng Tháp đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp biểu dương tinh thần bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng của doanh nhân, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh trong khu vực và cả nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được duy trì và ổn định, GRDP tăng 7%, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,865 tỉ USD, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Hiện nay, Đồng Tháp có hơn 5.400 doanh nghiệp đang hoạt động, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Trần Trí Quang, phát triển doanh nghiệp được khẳng định là ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Với phương châm "Lắng nghe và đồng hành" là cốt lõi trong việc lãnh đạo tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nhân chia sẻ tâm quyết với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp

"Tỉnh cam kết tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Đồng Tháp" - ông Trần Trí Quang nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, cộng đồng doanh nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trên bước đường phát triển mới.