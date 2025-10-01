Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm

Ngày 1-10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao kết quả trong 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội; đề cao tư duy mới, kiến thức mới trong chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò nêu gương, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, nhất là vận dụng quan điểm "dân làm gốc" trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Trung ương; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới để tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chủ động phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hạ tầng logistics xuyên biên giới; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, bền vững, đa giá trị; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại…

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Ngô Chí Cường cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng giao trọng trách mới và nhận thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ lớn, là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác của bản thân, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ

Với niềm tin, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm, quyết liệt, mang hết tâm sức, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo để bứt phá vươn lên để phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Ngô Chí Cường hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, gắn bó, công hiến cho Đảng, cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cùng tập thể Tỉnh ủy tiếp thu, nhanh chóng triển khai các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng thời, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết sẽ lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng để phát huy, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao, cùng chung ý chí, hành động, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.