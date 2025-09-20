Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ai sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì không nên làm nữa!

Chiều 20-9, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố - cùng đại diện các sở, ban, ngành của Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế (KKT) và KCN tỉnh Quảng Nam (trực thuộc UBND TP Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, báo cáo khái quát về KKT mở Chu Lai, KKT Cửa khẩu Nam Giang và các KCN mà đơn vị quản lý.

Khu Kinh tế mở Chu Lai thu hút 237 dự án

Trong đó, KKT mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên 27.040 ha, thuộc địa bàn các huyện Núi Thành, Thăng Bình và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây.

KKT mở Chu Lai thu hút 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 93.534 tỉ đồng (tương đương 3,69 tỉ USD), đã đưa vào hoạt động 164 dự án; giải quyết việc làm 45.000–50.000 lao động, bình quân hằng năm đóng góp 55% - 65% thu ngân sách tỉnh Quảng Nam cũ.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, báo cáo tại buổi làm việc

KKT này hiện có 14 KCN đã thành lập, 7 KCN đang hoạt động, thu hút 165 dự án với vốn đăng ký hơn 82.000 tỉ đồng, nổi bật là KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải với 46 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy 85%, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13.000 lao động.

Hạ tầng động lực cũng phát triển mạnh: Sân bay Chu Lai được quy hoạch thành sân bay quốc tế cấp 4F, công suất 10 triệu khách/năm đến 2030; Cảng biển Quảng Nam là cảng loại I, có thể đón tàu 30.000 DWT, sản lượng năm 2024 đạt 4 triệu tấn. Dự án nạo vét luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn và Trung tâm khí – điện miền Trung (mỏ Cá Voi Xanh) đang được xúc tiến…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khảo sát dự án luồng Cửa Lở sáng 20-9

Ban Quản lý nêu ra một số khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất. Trong đó, đề nghị UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương giao Ban BQL tổ chức lập đề án mở rộng ranh giới KKT mở Chu Lai đến phía Nam sông Thu Bồn...

5 nhóm động lực phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng hiện tại chưa cần thiết mở rộng KKT mở Chu Lai vì các KCN chỉ mới lấp đầy 59%, vẫn còn 3.000 ha đất chưa được sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hưng đề nghị tập trung vào 5 nhóm động lực chính để phát triển: Hoàn thiện đề án silica; phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay 4F; dự án luồng Cửa Lở; dự án khí điện và tập trung phát triển các đô thị vùng ven biển.

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh tầm quan trọng của KKT mở Chu Lai trong sự phát triển của Đà Nẵng, là động lực tăng trưởng quan trọng của Đà Nẵng trong giai đoạn tới, quyết định khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 11-12%.

Đó cũng là lý do ông Ấn chọn đi khảo sát và làm việc trong chuyến công tác được cho là đầu tiên trên cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Làm vì cái chung không phải sợ, nếu ngại thì để người khác làm

Ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh khi đầu tư phát triển sân bay Chu Lai trở thành sân bay 4F, thành sân bay quốc tế, trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics sẽ giúp kéo giãn không gian đô thị vùng lõi của Đà Nẵng về phía Nam. Điều này vừa tạo không gian cho phát triển công nghiệp, vừa giải phóng quỹ đất dọc vùng biển để phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Chu Lai sáng 20-9

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo tính tổng thể và dài hạn, tránh việc điều chỉnh cục bộ, manh mún gây ảnh hưởng đến quy hoạch chung sau này. Điều này bao gồm cả việc quy hoạch các ga đường sắt đô thị phải gắn liền với các trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư và quy hoạch các khu nghĩa trang tập trung, khang trang để giải quyết tình trạng mồ mả rải rác…

Ông Phạm Đức Ấn cho rằng thành phố rất may mắn khi các định hướng lớn lớn đã được Thủ tướng Chính phủ và Tổng Bí thư kết luận. Do đó, nhiệm vụ bây giờ không phải là thảo luận về quan điểm nữa mà là cụ thể hóa thành các bước đi chi tiết và xác định thứ tự ưu tiên để triển khai.

Ông yêu cầu phải giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị và cá nhân. Khi xảy ra chậm trễ, phải truy xét được trách nhiệm thuộc về ai để xử lý, tránh đổ lỗi chung chung cho "nguyên nhân khách quan".

Các sở, ngành phải phối hợp, nếu không phối hợp được thì lãnh đạo UBND TP phải vào cuộc. Nếu cán bộ nào sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì tốt nhất là không làm nữa, để người khác có năng lực hơn thay thế.