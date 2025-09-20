Tân Chủ tịch Đà Nẵng thị sát sân bay Chu Lai, làm việc với THACO

Sáng 20-9, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các sở, ban, ngành của TP đã đi kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Chu Lai; dự án luồng Cửa Lở và đi khảo sát, tham quan các nhà máy của Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng).

Chủ tịch Đà Nẵng: Làm việc không có ngày cuối tuần để gỡ khó cho doanh nghiệp

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn THACO.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP khảo sát khu vực thực hiện dự án luồng Cửa Lở của Tập đoàn THACO

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Ấn cho rằng THACO là doanh nghiệp lớn, có đóng góp rất lớn cho tỉnh Quảng Nam trước đây và TP Đà Nẵng hiện tại. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo Tập đoàn THACO thẳng thắn nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp để TP tháo gỡ, sớm triển khai các dự án, đóng góp vào sự tăng trưởng cho TP.

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa qua Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I - đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là thời điểm rất quan trọng, có tính quyết định trong thực hiện các nội dung trong Nghị quyết đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thị sát dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Chu Lai

Quan điểm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là làm việc không có ngày cuối tuần, với mục đích có thể giải quyết các điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Phó Tổng Giám đốc THACO, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam trước đây cũng như Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng hiện nay đã đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ THACO phát triển bền vững như ngày hôm nay.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuệ, đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư THACO đã thực hiện tại Chu Lai là hơn 103.000 tỉ đồng. Để phát triển bền vững hơn, THACO mong muốn đầu tư thêm các công trình, dự án để làm sao Chu Lai trở thành trung tâm logistics của khu vực, không chỉ giúp THACO mà còn tạo động lực cho các DN trên địa bàn TP và khu vực miền Trung cùng phát triển bền vững hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tham quan các nhà máy của Tập đoàn THACO

Hiện nay, THACO đang triển khai các dự án: KCN THACO Chu Lai (451 ha); dự án KCN cơ khí ô tô mở rộng; dự án luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối KCN Việt – Hàn với đường Võ Chí Công; dự án Khu đô thị Chu Lai (188 ha); dự án khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (1.014 ha).

Trong đó, dự án luồng Cửa Lở có tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỉ đồng. Khi dự án được triển khai, đáp ứng phục vụ cho tàu 5 vạn tấn sẽ giảm chi phí logistics ngang bằng 2 đầu đất nước. Tạo điều kiện rất lớn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường biển.

Hiện nay, dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan và đang chờ Nghị định của Chính phủ ban hành. THACO mong muốn TP Đà Nẵng thực hiện song song các thủ tục, khi có chủ trương của Chính phủ thì cơ bản hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai dự án.

Bên cạnh đó, đại diện THACO cũng nêu vướng mắc tại các dự án, trong đó chủ yếu là vướng mắc về mặt bằng.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ cho THACO và các doanh nghiệp cùng phát triển

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định quan điểm của TP là ưu tiên đối với các DN làm thật, tạo ra giá trị thật, làm nhanh như THACO. Ông cho rằng THACO là DN có đóng góp rất lớn cho ngân sách TP, để các năm tới có sự tăng trưởng cao đòi hỏi quyết tâm lớn của THACO và vai trò hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn THACO

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành triển khai giải quyết các khó khăn, vướng mắc của THACO, theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đòi hỏi các sở ngành cùng vào cuộc giải quyết một cách đồng bộ, không đợi Nghị định ban hành mới nghiên cứu, đề xuất mà phải làm ngay từ bây giờ, khi có Nghị định thì khởi động triển khai dự án trên thực tế.

Ông Ấn cũng yêu cầu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao sớm cho THACO triển khai dự án. "Để tăng trưởng kinh tế, khởi động chậm ngày nào là ảnh hưởng tới tăng trưởng ngày đó. DN có bất kỳ kiến nghị, đề xuất gì thì chúng ta phải tập trung xử lý, không thể để bữa này nói xong bữa sau quên" – ông Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn THACO tiếp tục phát triển bền vững, tiếp tục là DN động lực của thành phố. Ông khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để THACO và các DN khác có năng lực, làm ăn thật sản xuất kinh doanh để phát triển bền vững…