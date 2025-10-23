HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo về dự án tại số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo hàng loạt nội dung về dự án công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã kết luận chỉ đạo sau cuộc họp với các đơn vị, trong đó có ý kiến đề xuất của UBND phường Vườn Lài về bố trí khoảng 4.000 m2 đất trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo dự án tại số 1 Lý Thái Tổ nhằm phát triển công viên - Ảnh 1.

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ với 3 mặt tiền là Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (ẢNH: DUY PHÚ).

Cụ thể, khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) là khu đất trung tâm thành phố, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất).

Do đó, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất là yêu cầu cấp thiết.

Hiện nay, tỉ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất này theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 (dự kiến tại góc Trần Bình Trọng – Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài.

Hiện tại, phường Vườn Lài đang sử dụng các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán, không bảo đảm hoạt động của chính quyền phường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng (theo hình thức PPP) như: bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích phù hợp khác, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

