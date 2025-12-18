Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Hà Lan về chống ngập

Chiều 18-12, UBND TPHCM có buổi làm việc với Đại sứ, Tổng Lãnh sự Hà Lan cùng các chuyên gia, đơn vị tư vấn của nước này về giải pháp toàn diện giải quyết tình trạng ngập úng của thành phố.

Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM có lịch sử hơn 300 năm, nằm ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn. Ngập nước là 1 trong 4 tồn tại của TPHCM đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra. Đây là vấn đề nan giải mặc dù trong thời gian qua chính quyền thành phố đã cố gắng giải quyết bằng nhiều dự án, trong đó có dự án đã kéo dài hơn 10 năm.

Đến nay, ngập nước vẫn còn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và đang là một trong những vấn đề quan trọng được TPHCM ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá Hà Lan thành công trong xử lý ngập nước. Nhất là khi đất nước này thấp hơn mực nước biển nhưng có hệ thống đê điều thông minh.

Do đó, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn ông Kees Van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, cùng các chuyên gia của Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm quý trong chống ngập. Cạnh đó, tư vấn để lãnh đạo TPHCM có những dự án xử lý tốt ngập nước, đặc biệt là nước do triều và do mưa.

Theo Đại sứ Kees Van Baar, tình trạng ngập lụt đang trở nên ngày càng nghiêm trọng do mưa lớn và tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế – xã hội của người dân.

Tại Hà Lan, khoảng 59% diện tích quốc gia nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, buộc nước này phải xây dựng các chiến lược dài hạn và toàn diện nhằm thích ứng và chung sống an toàn với nước.

Đại sứ Hà Lan và Tổng lãnh sự tại TPHCM làm việc với UBND TPHCM

Ông Kees Van Baar nhấn mạnh Việt Nam và Hà Lan đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý ngập nước.

Cách đây 15 năm, hai nước đã ký kết chiến lược hợp tác về biến đổi khí hậu và quản lý nước, mở ra nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, chuyển giao kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật, tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác lâu dài.

Riêng TPHCM, Hà Lan đã tham gia và hỗ trợ nhiều dự án liên quan đến quản lý và phòng chống ngập lụt. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực thích ứng khí hậu và phát triển các giải pháp chống ngập hiệu quả, phù hợp với điều kiện đô thị đặc thù của thành phố.

Trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển, Đại sứ Hà Lan bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ tiếp nối tinh thần hợp tác, tận dụng kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Hà Lan để hoàn thiện các dự án và đề án tổng thể phòng chống ngập lụt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trình bày tình hình thoát nước, định hướng phòng, chống ngập lụt đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn TPHCM.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia Hà Lan cũng đã nêu những ý tưởng, gợi mở một số giải pháp chống ngập để TPHCM có thể thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến của chuyên gia Hà Lan, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết cuối năm 2025, đầu năm 2026, TPHCM thực hiện lại Quy hoạch phát triển tổng thể của cả thành phố. Trong đó, dự kiến đưa vấn đề biến đổi khí hậu, chống ngập nước vào quy hoạch này.

Việc chống ngập chủ yếu trên địa bàn TPHCM cũ. Trước mắt, TPHCM và đội ngũ chuyên gia sẽ đánh giá lại hiệu quả trong công tác chống ngập thời gian qua. Từ đó, rút kinh nghiệm cho công tác chống ngập cho toàn địa bàn TPHCM (sau sáp nhập) nhằm giải quyết vấn đề thông minh và hiệu quả hơn.

Hai bên thống nhất giữa tháng 1-2026, Sở Xây dựng thành phố sẽ họp trực tuyến với các chuyên gia Hà Lan để bàn tiếp về công tác chống ngập.