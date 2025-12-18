Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Hà Lan về chống ngập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Hà Lan về chống ngập

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Ngập nước ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và đang là một trong những vấn đề quan trọng được TPHCM ưu tiên giải quyết trong thời gian tới

Chiều 18-12, UBND TPHCM có buổi làm việc với Đại sứ, Tổng Lãnh sự Hà Lan cùng các chuyên gia, đơn vị tư vấn của nước này về giải pháp toàn diện giải quyết tình trạng ngập úng của thành phố. 

Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM có lịch sử hơn 300 năm, nằm ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn. Ngập nước là 1 trong 4 tồn tại của TPHCM đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra. Đây là vấn đề nan giải mặc dù trong thời gian qua chính quyền thành phố đã cố gắng giải quyết bằng nhiều dự án, trong đó có dự án đã kéo dài hơn 10 năm. 

Đến nay, ngập nước vẫn còn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và đang là một trong những vấn đề quan trọng được TPHCM ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá Hà Lan thành công trong xử lý ngập nước. Nhất là khi đất nước này thấp hơn mực nước biển nhưng có hệ thống đê điều thông minh. 

Do đó, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn ông Kees Van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, cùng các chuyên gia của Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm quý trong chống ngập. Cạnh đó, tư vấn để lãnh đạo TPHCM có những dự án xử lý tốt ngập nước, đặc biệt là nước do triều và do mưa.

Theo Đại sứ Kees Van Baar, tình trạng ngập lụt đang trở nên ngày càng nghiêm trọng do mưa lớn và tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế – xã hội của người dân. 

Tại Hà Lan, khoảng 59% diện tích quốc gia nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, buộc nước này phải xây dựng các chiến lược dài hạn và toàn diện nhằm thích ứng và chung sống an toàn với nước.

- Ảnh 2.

Đại sứ Hà Lan và Tổng lãnh sự tại TPHCM làm việc với UBND TPHCM

Ông Kees Van Baar nhấn mạnh Việt Nam và Hà Lan đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý ngập nước. 

Cách đây 15 năm, hai nước đã ký kết chiến lược hợp tác về biến đổi khí hậu và quản lý nước, mở ra nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, chuyển giao kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật, tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác lâu dài.

Riêng TPHCM, Hà Lan đã tham gia và hỗ trợ nhiều dự án liên quan đến quản lý và phòng chống ngập lụt. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực thích ứng khí hậu và phát triển các giải pháp chống ngập hiệu quả, phù hợp với điều kiện đô thị đặc thù của thành phố. 

Trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển, Đại sứ Hà Lan bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ tiếp nối tinh thần hợp tác, tận dụng kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Hà Lan để hoàn thiện các dự án và đề án tổng thể phòng chống ngập lụt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trình bày tình hình thoát nước, định hướng phòng, chống ngập lụt đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn TPHCM. 

Trên cơ sở đó, các chuyên gia Hà Lan cũng đã nêu những ý tưởng, gợi mở một số giải pháp chống ngập để TPHCM có thể thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến của chuyên gia Hà Lan, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết cuối năm 2025, đầu năm 2026, TPHCM thực hiện lại Quy hoạch phát triển tổng thể của cả thành phố. Trong đó, dự kiến đưa vấn đề biến đổi khí hậu, chống ngập nước vào quy hoạch này. 

Việc chống ngập chủ yếu trên địa bàn TPHCM cũ. Trước mắt, TPHCM và đội ngũ chuyên gia sẽ đánh giá lại hiệu quả trong công tác chống ngập thời gian qua. Từ đó, rút kinh nghiệm cho công tác chống ngập cho toàn địa bàn TPHCM (sau sáp nhập) nhằm giải quyết vấn đề thông minh và hiệu quả hơn.

Hai bên thống nhất giữa tháng 1-2026, Sở Xây dựng thành phố sẽ họp trực tuyến với các chuyên gia Hà Lan để bàn tiếp về công tác chống ngập.

Tin liên quan

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, Đảng bộ phường An Khánh đã nhanh chóng ổn định, ban hành cơ bản đầy đủ các quy chế, văn bản để tạo cơ sở hoạt động

Chủ tịch UBND TPHCM nói về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, khu thể thao Rạch Chiếc

(NLĐO) - Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin về dự án chống ngập và nhiều dự án trọng điểm khác.

TP HCM sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập suối Cái

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là công đoạn khó khăn nhất, nếu không quyết liệt thì sẽ khó đạt kế hoạch

Hà Lan chống ngập Nguyễn Văn Được TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo