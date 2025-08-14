HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng

ÁI MY

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ mới, phường Chánh Hưng sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng phường có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Sáng 14-8, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" gắn với mục tiêu "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Chánh Hưng phát triển, có chất lượng sống tốt".

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 1.

Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I

Đến dự Đại hội có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị TP HCM và 216 đại biểu chính thức của phường Chánh Hưng.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội

Phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại toàn bộ quy mô diện tích và dân số của phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 (thuộc quận 8 cũ) với diện tích tự nhiên 4,61 km2, dân số 218.492 người (57.779 hộ dân).

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 3.
Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 4.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường, nhất là sau sắp xếp.

Ông Trần Thanh Tùng cũng cho rằng đây là thời điểm mỗi Đảng viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm với địa phương, khát vọng phát triển để cùng TP HCM và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 5.

Ông Trần Thanh Tùng phát biểu tại Đại hội

"Trong nhiệm kỳ mới, toàn phường sẽ tập trung khai thác lợi thế mô hình chính quyền 2 cấp, tận dụng cơ hội, vượt khó khăn, phát huy thành tựu, kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng phường Chánh Hưng có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững" - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường này đã đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình hành động và 4 công trình trọng điểm.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 7.

Đại biểu biểu quyết thông qua Đại hội

Cụ thể, 3 chương trình hành động là chương trình về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; chương trình về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; chương trình về thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn phường Chánh Hưng.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 8.

Ông Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại đây, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Chánh Hưng trong nhiệm kỳ mới sẽ vững bước phát triển. Ngoài ra, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng sẽ thật sự đoàn kết, gương mẫu, tận tâm trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

"Ngay sau khi kết thúc Đại hội khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên tinh thần 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng - Ảnh 9.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

4 công trình, dự án trọng điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Hoàn chỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Hoàn thành các dự án trọng điểm: Xây dựng khu nhà ở xã hội tại số 314 đường Âu Dương Lân; giải tỏa tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ 7ha với quy mô 8 tầng, khu nhà ở và công viên cây xanh khu phía Bắc đường Tạ Quang Bửu; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tần nối dài, đường Tạ Quang Bửu đoạn cầu Xáng đến Nguyễn Thị Tần.

- Xây dựng mở rộng trường tiểu học Vàm Cỏ Đông, Trường Mầm Non Vành Khuyên; xây dựng cụm 3 trường (Mầm non, Tiểu học và THCS) tại đường Cao Lỗ.

- Phối hợp, đôn đốc Sở, ngành TP sớm triển khai một số dự án nhằm đảm bảo kết nối giao thông liên phường khu vực xung quanh: đường Cao Lỗ nối dài kết nối đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng).

