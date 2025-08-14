Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng

Sáng 14-8, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" gắn với mục tiêu "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Chánh Hưng phát triển, có chất lượng sống tốt".

Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I

Đến dự Đại hội có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị TP HCM và 216 đại biểu chính thức của phường Chánh Hưng.

Quang cảnh Đại hội

Phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại toàn bộ quy mô diện tích và dân số của phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 (thuộc quận 8 cũ) với diện tích tự nhiên 4,61 km2, dân số 218.492 người (57.779 hộ dân).

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường, nhất là sau sắp xếp.

Ông Trần Thanh Tùng cũng cho rằng đây là thời điểm mỗi Đảng viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm với địa phương, khát vọng phát triển để cùng TP HCM và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Trần Thanh Tùng phát biểu tại Đại hội

"Trong nhiệm kỳ mới, toàn phường sẽ tập trung khai thác lợi thế mô hình chính quyền 2 cấp, tận dụng cơ hội, vượt khó khăn, phát huy thành tựu, kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng phường Chánh Hưng có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững" - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường này đã đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình hành động và 4 công trình trọng điểm.

Đại biểu biểu quyết thông qua Đại hội

Cụ thể, 3 chương trình hành động là chương trình về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; chương trình về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; chương trình về thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn phường Chánh Hưng.

Ông Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại đây, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Chánh Hưng trong nhiệm kỳ mới sẽ vững bước phát triển. Ngoài ra, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng sẽ thật sự đoàn kết, gương mẫu, tận tâm trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

"Ngay sau khi kết thúc Đại hội khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên tinh thần 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm