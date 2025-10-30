Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm việc với Công ty Hyosung Vina

Chiều 30-10, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, cùng đoàn công tác đã làm việc với Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (thuộc Tập đoàn Hyosung - Hàn Quốc) nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đại diện Hyosung Vina, tập đoàn hiện triển khai 4 dự án lớn tại khu vực Cái Mép - Phú Mỹ, với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỉ USD. Trong đó, Nhà máy Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa LPG đã đi vào vận hành từ cuối năm 2021 với vốn hơn 2,1 tỉ USD. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư Cảng chuyên dụng, Nhà máy Bio-BDO và Nhà máy sợi - vật liệu carbon, hướng tới hình thành trung tâm sản xuất vật liệu tiên tiến và sinh học đầu tiên tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại diện Hyosung Vina

Tại buổi làm việc, Hyosung Vina cho biết đang gặp nhiều khó khăn do sản phẩm hạt nhựa PP, mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp bị bán phá giá trên thị trường trong nước. Hàng nhập khẩu từ một số nước đang được bán dưới giá thành khiến các nhà sản xuất trong nước thua lỗ kéo dài.

Ngày 30-9, Hyosung Vina cùng Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã nộp đơn khiếu nại chống bán phá giá lên Bộ Công Thương, đồng thời kiến nghị TP HCM quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy tiến độ xử lý vụ việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được thành phố phối hợp kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tham quan Công ty Hyosung Vina

Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết thành phố tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn tới. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến tham quan nhà máy sản xuất PP, cảng chuyên dụng xuất nhập khẩu LPG và dây chuyền sản xuất sản phẩm hóa dầu của Hyosung Vina.