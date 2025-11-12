HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Diễn đàn cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA được tổ chức tại phường Bình Dương, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Diễn đàn được kì vọng sẽ là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và ITALIA

Diễn đàn Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, TP HCM từ ngày 12 đến 14-11.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của UBND TP HCM, The European House – Ambrosetti (TEHA) và Associazione Italia – ASEAN, với sự đồng hành của Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex.

Diễn đàn cấp cao ASEAN ITALIA lần thứ 9 diễn ra tại Bình Dương TP HCM - Ảnh 1.

Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương nơi sẽ diễn ra Diễn đàn Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA lần thứ 9

Dự kiến sẽ thu hút hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ ngành, lãnh đạo các địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao từ ASEAN và ITALIA.

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức sau khi hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thể hiện trách nhiệm và tính kế thừa trong hoạt động hợp tác quốc tế của TP HCM mới.

5 phiên đối thoại sẽ tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và ITALIA, chiến lược phát triển xanh và bền vững của ASEAN, công nghệ cao, chuyển đổi số cũng như các giải pháp khai mở tiềm năng đầu tư giữa ASEAN và ITALIA.

Đáng chú ý, phiên Khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA lần thứ 9 năm 2025 diễn ra vào ngày 13-11, tại đây lãnh đạo UBND TP HCM cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, vào ngày 14-11, các khách mời, doanh nghiệp quốc tế sẽ tham quan, tìm hiểu khu công nghiệp thế hệ mới với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại phường Bình Dương, TP HCM.

Diễn đàn được kì vọng sẽ là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và ITALIA, góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Thủ tướng Malaysia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Malaysia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Sáng 26-10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47.

Củng cố vai trò trung tâm của ASEAN

Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

(NLĐO)- Sáng nay 8-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội.

