Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND phường, xã, đặc khu về việc triển khai thực hiện Công điện 187/2025/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả việc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức phường Bến Thành hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân Ảnh: PHAN ANH

Cụ thể, thực hiện công khai thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính đặc thù do địa phương ban hành.

Trong năm 2025, phải đảm bảo cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND TP HCM (thông qua Văn phòng UBND thành phố) chậm nhất ngày 30-10.

Triển khai trực tuyến 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) thực hiện rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025.

Đối với việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu niêm yết, công khai danh mục tại Bộ phận một cửa và Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM còn giao các sở, ban, ngành; UBND phường, xã, đặc khu đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Văn bản chỉ đạo nêu rõ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành.

Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trên, bảo đảm công tác cải cách và việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.