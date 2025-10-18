Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu trong năm 2025 cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND phường, xã, đặc khu về việc triển khai thực hiện Công điện 187/2025/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả việc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức phường Bến Thành hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân Ảnh: PHAN ANH

Cụ thể, thực hiện công khai thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính đặc thù do địa phương ban hành.

Trong năm 2025, phải đảm bảo cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND TP HCM (thông qua Văn phòng UBND thành phố) chậm nhất ngày 30-10.

Triển khai trực tuyến 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) thực hiện rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025.

Đối với việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu niêm yết, công khai danh mục tại Bộ phận một cửa và Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM còn giao các sở, ban, ngành; UBND phường, xã, đặc khu đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Văn bản chỉ đạo nêu rõ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành.

Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trên, bảo đảm công tác cải cách và việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Tin liên quan

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm

6 thủ tục hành chính mới có hiệu lực trong lĩnh vực việc làm

(NLĐO) – Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 886/QĐ-BNV, công bố 6 thủ tục hành chính mới đồng thời bãi bỏ 11 thủ tục cũ trong lĩnh vực việc làm

100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở phường Bàn Cờ, TP HCM

(NLĐO) - Trong gần 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, phường Bàn Cờ đã giải quyết 4.806 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hoặc sớm hạn

TP HCM: Cận cảnh nơi làm thủ tục hành chính đầu tiên có robot tiếp dân sau một tháng vận hành

(NLĐO) - Robot tiếp dân cùng loạt công nghệ hiện đại đã và đang được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức áp dụng.

thủ tục hành chính TP HCM chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cắt giảm 30% thủ tục hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo