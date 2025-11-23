HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường quản lý lao động nước ngoài

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc quản lý, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài.

Việc này nhằm hỗ trợ kịp thời, đồng bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về lao động, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ (SIPAS), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), qua đó nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường quản lý lao động nước - Ảnh 1.

Ngành giáo dục có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài rất lớn

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan đến người lao động nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định 219/2025; thống nhất quan điểm theo đúng quy định trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giữa các cơ quan.

Đồng thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết các điểm nghẽn trong quá trình thực thi các quy định pháp luật về lao động.

Thực hiện giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn TPHCM; kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trên giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Rà soát pháp lý hoạt động của các dự án đầu tư thuộc các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kịp thời hướng dẫn để đơn vị thực hiện đúng quy định, tránh việc người lao động nước ngoài không được cấp giấy phép lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Công an thành phố tăng cường hướng dẫn người nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam thuận lợi, nhanh chóng; chỉ đạo công an phường, xã, đặc khu trong việc thống nhất theo dõi, quản lý và xác nhận tình trạng tạm trú của người nước ngoài khi thực hiện thủ tục hành chính về cấp lý lịch tư pháp.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra tình hình người lao động nước ngoài làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành kịp thời xử lý các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hỗ trợ giải pháp trong việc tái sử dụng dữ liệu do người dân, doanh nghiệp cung cấp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phục vụ cho việc giải quyết hồ sơ tại các sở, ban, ngành nhanh chóng, thuận lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đức điều chỉnh nhiều chính sách thu hút lao động nước ngoài

Đức điều chỉnh nhiều chính sách thu hút lao động nước ngoài

(NLĐO) - Đức đang cải cách toàn diện chính sách nhập cư để thu hút nhân lực quốc tế, trong bối cảnh dự báo thiếu tới 7 triệu lao động lành nghề vào năm 2035

Đơn giản thủ tục tuyển lao động nước ngoài

Nhiều bất cập trong tuyển dụng, sử dụng lao động người nước ngoài đã được sửa đổi nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao đến Việt Nam làm việc

Các trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

(NLĐO)- Tính đến cuối năm 2024 có khoảng 161.992 lao động nước ngoài đến từ 110 quốc gia đang làm việc tại Việt Nam

