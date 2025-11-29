TP HCM đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - New Zealand

TP HCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, từ giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại bền vững, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025), diễn ra ở TP HCM hôm 28-11.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết tình hữu nghị, sự tin cậy và tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà Việt Nam và New Zealand không ngừng chia sẻ suốt 50 năm qua là nền tảng quan trọng để hai nước đồng hành, củng cố và phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Trong tiến trình này, TP HCM luôn tự hào là một trong những địa phương tiên phong và năng động nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025) ở TP HCM hôm 28-11

Thành phố đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp New Zealand, mở ra những cơ hội hợp tác phong phú, thiết thực và mang lại thành quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay thành phố tin tưởng rằng cùng với sự đồng hành của các đối tác New Zealand, hai bên sẽ tiếp tục khai mở những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand vì cuộc sống hạnh phúc của người dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP HCM Scott James nhận định TP HCM là trung tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. TP HCM cũng thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của các doanh nghiệp New Zealand khi bước vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh năng động và sự cởi mở với hợp tác quốc tế của TP HCM đã khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư và du khách New Zealand.

Theo Tổng lãnh sự Scott James, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 3 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026.