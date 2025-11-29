TP HCM đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - New Zealand

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

TP HCM đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - New Zealand

Xuân Mai

TP HCM luôn tự hào là một trong những địa phương tiên phong và năng động nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand.

TP HCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, từ giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại bền vững, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025), diễn ra ở TP HCM hôm 28-11.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết tình hữu nghị, sự tin cậy và tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà Việt Nam và New Zealand không ngừng chia sẻ suốt 50 năm qua là nền tảng quan trọng để hai nước đồng hành, củng cố và phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Trong tiến trình này, TP HCM luôn tự hào là một trong những địa phương tiên phong và năng động nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand.

TP HCM đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - New Zealand - Ảnh 1.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025) ở TP HCM hôm 28-11

Thành phố đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp New Zealand, mở ra những cơ hội hợp tác phong phú, thiết thực và mang lại thành quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay thành phố tin tưởng rằng cùng với sự đồng hành của các đối tác New Zealand, hai bên sẽ tiếp tục khai mở những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand vì cuộc sống hạnh phúc của người dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP HCM Scott James nhận định TP HCM là trung tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. TP HCM cũng thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của các doanh nghiệp New Zealand khi bước vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh năng động và sự cởi mở với hợp tác quốc tế của TP HCM đã khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư và du khách New Zealand.

Theo Tổng lãnh sự Scott James, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 3 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo