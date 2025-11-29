Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

Hôm nay (29-11) sẽ diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.



Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề Đại hội: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự đại hội sáng 29-11

Trước khi diễn ra đại hội, vào ngày 28-11, các đại biểu chính thức của đại hội đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".

Trước đó, thông tin về đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết số lượng ủy viên ủy ban là 168 vị, tại Đại hội hiệp thương 146 vị; Ban Thường trực có 9 người, giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029; phó chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người, bằng số lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029; tại Đại hội hiệp thương 6 người.

Nhân sự đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Về đại biểu dự Đại hội, đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 được phân bổ số lượng là 30 đại biểu chính thức và dự kiến 2 đại biểu dự khuyết. Ban Thường trực đã chuẩn bị đúng theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Một số hình ảnh đại biểu đến tham dự đại hội sáng 29-11:

Đại biểu tham quan triển lãm

