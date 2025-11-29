Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Đại hội có chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới...

Hôm nay (29-11) sẽ diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề Đại hội: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự đại hội sáng 29-11

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự đại hội sáng 29-11

Trước khi diễn ra đại hội, vào ngày 28-11, các đại biểu chính thức của đại hội đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".

Trước đó, thông tin về đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết số lượng ủy viên ủy ban là 168 vị, tại Đại hội hiệp thương 146 vị; Ban Thường trực có 9 người, giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029; phó chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người, bằng số lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029; tại Đại hội hiệp thương 6 người. 

Nhân sự đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Về đại biểu dự Đại hội, đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 được phân bổ số lượng là 30 đại biểu chính thức và dự kiến 2 đại biểu dự khuyết. Ban Thường trực đã chuẩn bị đúng theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Một số hình ảnh đại biểu đến tham dự đại hội sáng 29-11:

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 5.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 6.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 7.

Đại biểu tham quan triển lãm

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 8.

Đại biểu tham quan triển lãm

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I: Đoàn kết xây dựng TPHCM phát triển bền vững - Ảnh 9.

Đại biểu điểm danh

 

Tin liên quan

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Vì hạnh phúc của người dân

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Vì hạnh phúc của người dân

Thư thái về tinh thần, thuận lợi trong sinh kế… là những ưu tiên hàng đầu của hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM đối với người dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng

Các hoạt động vận động, cứu trợ đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông tin rộng rãi trên truyền thông để người dân biết và giám sát

Hơi ấm an sinh lan tỏa trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

(NLĐO)- Nhân Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM, thành phố đã chi gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội, Tết Nguyên đán 2026 cho người dân

đại hội TPHCM đại hội mặt trận khai mạc đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM đại hội mặt trận lần thứ I
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo