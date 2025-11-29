Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Góp sức xây mái nhà chung

Trong bối cảnh TP HCM có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và vận hành mô hình mới, có thể khẳng định sự đồng thuận xã hội tiếp tục là yếu tố nền tảng, cội nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM tới Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng nhớ Người, sáng 28-11 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM:

1 đột phá, 2 trọng tâm, 3 trọng điểm

Bà Trương Thị Bích Hạnh

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội, MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng phong trào thi đua cũng như tăng cường vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong nhiều nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, MTTQ Việt Nam TP HCM xác định 1 đột phá, 2 trọng tâm, 3 trọng điểm.

Đột phá về Mặt trận số - Bình dân học vụ số.

Trọng tâm gồm thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; tham gia thực hiện hiệu quả những nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Trọng điểm, đó là xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn, tự quản.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới cách làm để giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của TP HCM.

Ông BÙI THANH NHÂN - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Chú trọng phúc lợi người lao động

Ông Bùi Thanh Nhân cùng đoàn công tác trao hỗ trợ cho người dân xã Bình Khánh, TP HCM

Công đoàn thành phố thời gian qua tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trong đó có công nhân lao động với Đảng, Nhà nước, MTTQ và Công đoàn.

Thời gian tới, Công đoàn TP HCM tham gia hiệu quả hơn trong giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là về chính sách liên quan tiền lương, việc làm, an sinh xã hội, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam TP HCM phát động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính trị - xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo đời sống, việc làm, phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ.

Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM:

Hướng tới mục tiêu lớn

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc

Từ khi chính thức hoạt động trong mô hình mới thuộc MTTQ Việt Nam TP HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Thời gian tới, hội tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững và bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, tham gia góp ý, đề xuất chính sách liên quan đến an sinh xã hội, an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Với tinh thần đổi mới - trách nhiệm - sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết tâm đóng góp tích cực vào thành công chung của MTTQ Việt Nam TP HCM, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông NGÔ MINH HẢI - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành đoàn TP HCM:

Phát huy vai trò thanh niên

Ông Ngô Minh Hải

Trong nhiệm kỳ mới, Thành đoàn tiếp tục tiên phong trong tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ trọng tâm mà Mặt trận xác định. Đồng thời mở rộng hình thức tập hợp và phát huy vai trò thanh niên tham gia những phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người dân TP HCM không xả rác"; hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai...

Với sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, Thành đoàn là lực lượng xung kích, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam TP HCM trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM:

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Nguyễn Thành Trung (đứng giữa)

Khi Hội Nông dân hoạt động dưới mái nhà chung MTTQ Việt Nam TP HCM, công tác phối hợp đã chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn và tránh được sự dàn trải.

Ngay sau Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM, Hội Nông dân sẽ tích cực, chủ động đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, phát huy vai trò của nông dân trong thực hiện phong trào Bình dân học vụ số, Thành phố muôn sắc hoa, triển khai có hiệu quả chương trình Đồng hành cùng nông sản sạch…

Mọi hoạt động của Hội Nông dân TP HCM đều hướng đến phương châm nghĩ thật, làm thật, sản phẩm thật, người dân hưởng thụ thật. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển chung của TP HCM.

Ông NGUYỄN MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM:

Đặt chất lượng, hiệu quả lên đầu

Ông Nguyễn Minh Hoàng

Thời gian qua, hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, địa phương và của hội.

Giai đoạn tới, hội chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, đặt chất lượng, hiệu quả lên hàng đầu.

