Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM thêm nhiệm vụ

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM vừa có Quyết định 2653/2026 về thành lập Tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục của thành phố

Tổ công tác đầu tư do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng. Ba Tổ phó là 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Công Vinh, Bùi Xuân Cường. Tổ còn có 13 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Tổ trưởng Tổ công tác đầu tư chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo chung, giải quyết công việc liên quan và trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc công việc và định kỳ báo cáo Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố kết quả hằng tháng.

Tổ phó Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc công việc và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả hằng tháng. Tổ phó Nguyễn Công Vinh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính cân đối, bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để bảo đảm xây dựng trường lớp theo tiến độ.

Tổ phó Bùi Xuân Cường chủ trì, trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng trường lớp. Thực hiện chế độ theo dõi, đôn đốc, báo cáo thường xuyên định kỳ hằng tuần, hằng tháng cho Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ thực hiện các dự án.

Tổ công tác đầu tư có chức năng, nhiệm vụ theo dõi tiến độ thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn thành phố, giúp UBND thành phố giải quyết những công việc quan trọng theo phân công.

Đồng thời chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các thành viên trong tổ, các ban quản lý dự án và UBND các phường, xã, đặc khu có dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn để bảo đảm yêu cầu, tiến độ xây dựng các trường học theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Đôn đốc, kiểm tra và tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều phối việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Rà soát, tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp kịp thời cho UBND thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đối với các nội dung liên quan về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính, giải ngân và các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn.

Tổng hợp, báo cáo thường xuyên định kỳ tiến độ thực hiện các dự án vào ngày 25 hằng tháng và đột xuất theo yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chính tham mưu cho Tổ công tác đầu tư. Các thành viên Tổ công tác đầu tư thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng, Tổ phó phân công và chịu trách nhiệm về các nội dung chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị công tác.

Tổ công tác đầu tư họp định kỳ hằng tháng ít nhất một lần để rà soát các nhiệm vụ, công việc được giao. Tổ công tác đầu tư có thể họp đột xuất tùy vào tình hình thực tế của dự án và theo yêu cầu, triệu tập của Tổ trưởng.


