Chủ tịch UBND TPHCM: Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

Ngày 30-3, HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể: ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập thể UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy.

Kỳ họp còn bầu 17 Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảm ơn HĐND TPHCM đã tín nhiệm bầu tập thể UBND TPHCM đảm nhận trọng trách trong nhiệm kỳ 2026-2031.

"Đây không chỉ là vinh dự lớn lao, mà còn là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố - một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi hội tụ khát vọng mạnh mẽ và có nhiều tiềm lực để xây dựng một thành phố phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình và đáng sống" - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Nguyễn Văn Được cho biết tập thể UBND TPHCM ý thức rằng, nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - giai đoạn thành phố phải bứt phá, tăng tốc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết HĐND thành phố khóa XI đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bốn nhiệm vụ, nội dung trọng tâm

Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thực hiện 4 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm.

Một là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng. UBND TPHCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết - thống nhất - kỷ cương - sáng tạo - hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống; xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hai là, về thúc đẩy tăng trưởng đạt 2 con số và chuyển đổi mô hình phát triển: Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững.

Ba là, về cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ người dân. Thành phố sẽ chuyển mạnh từ "tư duy quản lý" sang "tư duy quản trị và phục vụ"; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

Đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bốn là, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Thành phố sẽ quy hoạch tổng thể, mở rộng và khai thác tối ưu không gian phát triển; trên cơ sở đó huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá; giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, môi trường, nhà ở, trường học, y tế; hoàn thành mục tiêu thành phố không ma túy đến 2030, để Người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến

"Chúng tôi xác định rằng mọi thành công của chính quyền thành phố đều bắt nguồn từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là Bí thư Thành ủy; sự giám sát, đồng hành, phối hợp của HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố" - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Theo ông, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Vì vậy, tập thể UBND TPHCM xin hứa hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân; không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố.

UBND TPHCM sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội.

Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ, sự đồng hành trách nhiệm và sự ủng hộ mạnh mẽ của HĐND thành phố, cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng với truyền thống tiên phong đi đầu, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TPHCM sẽ vượt qua mọi thách thức để phát triển nhanh, bền vững "vì cả nước, cùng cả nước".