Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM trước tình hình biến động giá xăng dầu

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn do ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tình hình biến động giá xăng dầu; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi việc kê khai, niêm yết giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải; phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải được ổn định, liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên theo dõi, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông phương tiện.

Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với UBND cấp xã tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời điều tiết, hướng dẫn phương tiện dừng, đậu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm trật tự, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.