Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên

Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11. Đợt này có 32 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP HCM được trao tặng Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết Đảng bộ UBND TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi kiện toàn tổ chức theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất đầu mối công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM trao và chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức, số lượng cán bộ, đảng viên tăng, chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, phức tạp hơn. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng cao; công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang được đẩy mạnh.

"Mỗi đảng viên chúng ta cần nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng, tạo sự lan tỏa tích cực trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng" - ông Trần Văn Nam cho biết.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ông đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn trách nhiệm nêu gương với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đó chính là cách thiết thực nhất để trân trọng quá khứ, hành động cho hiện tại và kiến tạo tương lai.

Ông Trần Văn Nam nhìn nhận 32 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản trong mọi hoàn cảnh.

Thay mặt Đảng ủy UBND TP HCM, ông Trần Văn Nam ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên đối với Đảng và nhân dân.

"Các đồng chí chính là những tấm gương sáng, tiếp thêm niềm tin và động lực để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành của chính quyền đô thị đặc biệt TP HCM" - ông Trần Văn Nam nói.

Ông nhấn mạnh mỗi tấm Huy hiệu hôm nay không chỉ là phần thưởng của Đảng, mà còn là ngọn lửa truyền cho các thế hệ trong hành trình xây dựng thành phố mang tên Bác văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đảng viên Phạm Thị Viết, Chi bộ Công ty CP KCN Hiệp Phước, bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao, không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên, mà còn là biểu tượng cao quý của lòng trung thành, sự tận tụy và niềm tin son sắt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Huy hiệu Đảng vừa là phần thưởng cao quý, vừa là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự trân trọng mà Đảng trao tặng.