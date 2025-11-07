Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên

PHAN ANH

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng của Đảng, mà còn là ngọn lửa truyền cho các thế hệ trong hành trình xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11. Đợt này có 32 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP HCM được trao tặng Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết Đảng bộ UBND TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi kiện toàn tổ chức theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất đầu mối công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM trao và chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức, số lượng cán bộ, đảng viên tăng, chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, phức tạp hơn. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng cao; công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang được đẩy mạnh.

"Mỗi đảng viên chúng ta cần nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng, tạo sự lan tỏa tích cực trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng" - ông Trần Văn Nam cho biết.

Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ông đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn trách nhiệm nêu gương với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đó chính là cách thiết thực nhất để trân trọng quá khứ, hành động cho hiện tại và kiến tạo tương lai.

Ông Trần Văn Nam nhìn nhận 32 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản trong mọi hoàn cảnh.

Thay mặt Đảng ủy UBND TP HCM, ông Trần Văn Nam ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên đối với Đảng và nhân dân.

"Các đồng chí chính là những tấm gương sáng, tiếp thêm niềm tin và động lực để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành của chính quyền đô thị đặc biệt TP HCM" - ông Trần Văn Nam nói.

Ông nhấn mạnh mỗi tấm Huy hiệu hôm nay không chỉ là phần thưởng của Đảng, mà còn là ngọn lửa truyền cho các thế hệ trong hành trình xây dựng thành phố mang tên Bác văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đảng viên Phạm Thị Viết, Chi bộ Công ty CP KCN Hiệp Phước, bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao, không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên, mà còn là biểu tượng cao quý của lòng trung thành, sự tận tụy và niềm tin son sắt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Huy hiệu Đảng vừa là phần thưởng cao quý, vừa là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự trân trọng mà Đảng trao tặng.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc 2 xã Hồ Tràm và Bình Châu

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên

(NLĐO) - Đợt này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho phu quân nguyên Phó Chủ tịch nước

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn, phu quân của nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

TP HCM UBND TP HCM huy hiệu đảng Đảng ủy UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo