Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu hoàn tất dữ liệu cán bộ, chậm trễ sẽ xem xét trách nhiệm

PHAN ANH

(NLĐO) - Tiến độ và chất lượng cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị TPHCM hiện nay chưa đảm bảo yêu cầu đề ra

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Động thái trên xuất phát từ thực tế hồi tháng 10-2025, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30-10.

Tuy nhiên, việc cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hiện nay chưa đảm bảo về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra.

- Ảnh 1.

Cán bộ, công chức phường Bến Thành, TP HCM hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân Ảnh: PHAN ANH

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu tiếp tục triển khai việc cập nhật cơ sở dữ liệu của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của thành phố (https://csdlcbccvc.tphcm.gov.vn) và hoàn thành 100% việc cập nhật lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 6-12.

Đồng thời, quán triệt nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tự rà soát, kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu lý lịch cá nhân khi cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UBND thành phố và Sở Nội vụ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo hạ tầng công nghệ, kịp thời xử lý các vấn đề về kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật.

Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố đánh giá, xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của UBND TPHCM.

