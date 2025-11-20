HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương biệt phái công chức xuống cơ sở

PHAN ANH

(NLĐO) - Các sở, ngành TPHCM vừa được giao khẩn trương thực hiện Phương án biệt phái công chức xuống phường, xã, đặc khu để quản lý trật tự xây dựng và đô thị

Chủ tịch UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai Phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương biệt phái công chức xuống cơ sở - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TPHCM Ảnh: BÍCH NGỌC

Đồng thời phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục biệt phái, chi trả các chế độ chính sách theo thẩm quyền quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận công chức của Sở Xây dựng được phân công, biệt phái về địa phương; kịp thời phân công, bố trí công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức được biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Hiện nay, TPHCM đang tăng cường biệt phái công chức xuống cơ sở.

Vừa qua, Giám đốc Sở Nội vụ đã biệt phái hơn 500 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng về công tác tại các phường, xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa gần 100 công chức về các dự án trọng điểm lớn của thành phố để giúp các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, qua đó giải ngân vốn đầu tư công được tốt hơn.

TP HCM biệt phái công chức xuống xã, phường để quản lý trật tự xây dựng

TP HCM biệt phái công chức xuống xã, phường để quản lý trật tự xây dựng

(NLĐO)- TP HCM sẽ tăng cường công chức từ Sở Xây dựng theo hình thức biệt phái để làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị ở xã, phường và đặc khu

TP HCM: Đề xuất chế độ hỗ trợ lực lượng biệt phái

(NLĐO) - Sở Nội vụ sẽ rà soát, đề xuất các chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng biệt phái thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị.

Công chức cấp TP HCM sẽ được biệt phái về phường, xã trong 5 năm

(NLĐO) - Công chức cấp TP HCM được biệt phái về phường, xã sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi về tiền lương, trợ cấp… theo quy định của Nghị định 178, Nghị định 67

