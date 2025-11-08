Một phường ở TP HCM đã tiếp nhận tổ biệt phái quản lý trật tự xây dựng

UBND phường Phú Thọ Hoà, TP HCM vừa tổ chức lễ tiếp nhận và ra mắt tổ công chức biệt phái về làm việc tại phường, thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn TP HCM.



Tham dự buổi tiếp nhận có ông Nguyễn Tài Luật, Đội trưởng đội kiểm tra chuyên ngành số 7 thuộc Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TP HCM; cùng lãnh đạo phường Phú Thọ Hòa gồm: ông Phạm Hưng Quốc Bảo (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường), ông Nguyễn Trần Tú (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy), ông Nguyễn Công Chánh (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường) và bà Trương Phạm Lan Phương (Phó Chủ tịch UBND phường).

Hình ảnh buổi lễ tiếp nhận tổ công tác biệt phái - Ảnh: UBND phường Phú Thọ Hoà

Thay mặt UBND phường, ông Nguyễn Công Chánh phát biểu phân công nhiệm vụ cho tổ công chức biệt phái, yêu cầu cán bộ được biệt phái phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hỗ trợ chuyên môn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn của phường để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Ông nhấn mạnh việc cử công chức biệt phái thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại diện tổ công chức biệt phái, ông Phan Minh Tiến bày tỏ nhận nhiệm vụ, cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng và chính quyền cơ sở trong quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Buổi ra mắt kết thúc với việc thống nhất lộ trình phối hợp, trao đổi chuyên môn giữa tổ biệt phái và các phòng, ban chức năng của phường nhằm sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả ngay tại cơ sở.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TP HCM đang triển khai biệt phái công chức từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng xuống các xã, phường, đặc khu để tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị; Văn phòng UBND TP được giao hoàn thiện quy chế phân cấp, phối hợp trong tháng 11-2025.

Giám đốc Sở Xây dựng sẽ phối hợp với chủ tịch UBND địa phương xác định nhu cầu, bàn giao nơi làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức biệt phái; đồng thời Sở tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, còn các địa phương không tiếp nhận biệt phái thì phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng.