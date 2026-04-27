Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà công nhân ở Thanh Hóa

Chiều ngày 27-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ dân và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Sakurai (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Cùng dự có ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa…

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao 120 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sakurai (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt của Trung ương và 1 gói quà trị giá 500 ngàn đồng của tỉnh Thanh Hóa).

Nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công nhân Nguyễn Thị Nhung (Công ty TNHH Sakurai Việt Nam - chi nhánh Hoằng Hóa) cho biết, bản thân là công nhân làm việc tại nhà máy nhiều năm, chị rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương.

"Món quà này có ý nghĩa đối với gia đình trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giúp gia đình phần nào vơi bớt khó khăn. Chúng tôi rất xúc động, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến công nhân, người lao động"- chị Nhung chia sẻ.