Thời sự

Những chỉ đạo đáng chú ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đời sống công nhân TPHCM

Thanh Nga (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO) - Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc liên quan đến công nhân lao động TPHCM

Phát biểu tại Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP HCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trách nhiệm chăm lo cho công nhân, người lao động.

Những chỉ đạo đáng chú ý về đời sống công nhân TPHCM của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động TPHCM ngày 27-4

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động đến từ nhiều vùng miền. Nhiều anh chị em rời quê hương vào thành phố lập nghiệp, chấp nhận xa gia đình, xa cha mẹ, xa ruộng đồng, xa nơi mình sinh ra, để làm việc, để nuôi con ăn học, để gửi tiền về quê, để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Mỗi căn phòng trọ sáng đèn sau ca làm, mỗi bữa cơm vội, mỗi chuyến xe đi làm lúc sáng sớm, mỗi sáng kiến nhỏ trong phân xưởng, mỗi giờ tăng ca đều chứa đựng sự hy sinh thầm lặng của anh chị em công nhân.

Đảng, Nhà nước và chính quyền TPHCM hiểu điều đó, trân trọng điều đó và có trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho anh chị em công nhân.

 1. Bảo đảm an sinh lâu dài 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết; mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Công nhân phải được sống trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho thành phố và cho đất nước. 

 2. Đẩy mạnh nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TPHCM cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. 

Những chỉ đạo đáng chú ý về đời sống công nhân TPHCM của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi nói chuyện

3. Công đoàn phải thực sự là mái nhà ấm áp 

 Đối với các cấp Công đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Công đoàn phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, bị nợ lương, mất việc, bị tai nạn lao động hoặc gặp biến cố trong cuộc sống. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân, người lao động.

 4. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải chăm lo cho công nhân 

Với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý tiếp tục quan tâm hơn đến công nhân của mình. Công nhân không chỉ là người làm thuê, mà là người đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho người lao động; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho công nhân.  

Những chỉ đạo đáng chú ý về đời sống công nhân TPHCM của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 3.

Hàng trăm công nhân lao động tham dự chương trình

Những chỉ đạo đáng chú ý về đời sống công nhân TPHCM của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến người lao động TPHCM

 5. Công nhân phải chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng mới

Về phía công nhân, người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm anh chị em công nhân tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

(NLĐO)- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn sâu sắc tình cảm chân thành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động tại TPHCM

(NLĐO) - Hàng trăm công nhân lao động tại TPHCM vui mừng khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM

