Kinh tế

Công ty chứng khoán sắp kinh doanh vàng phái sinh, lấn sân tài sản số

Thái Phương

(NLĐO) – Mùa đại hội cổ đông thường niên 2026 của các công ty chứng khoán bắt đầu sôi động với những kế hoạch mới trong bối cảnh VN-Index biến động mạnh.

Ngày 26-3, Công ty chứng khoán DNSE (mã chứng khoán DSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thống nhất mục tiêu tăng trưởng, kế hoạch tăng vốn qua chào bán trái phiếu và chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.  

Theo đó, đại hội đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. Đơn vị này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh...

Đáng chú ý, DNSE cũng vừa đầu tư vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỉ lệ 1%, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

Công ty chứng khoán DNSE và MBS lấn sân vào vàng phái sinh và tài sản số năm 2026 - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo DNSE trả lời cổ đông tại đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, cho biết công ty chứng khoán này mua cổ phần của Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỉ lệ sở hữu 1% (vốn đầu tư 10 tỉ đồng). Đây được xem là bước đi ban đầu nhằm triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

"Chúng tôi tham gia với mong muốn hợp tác và xây dựng, chứ không đóng vai trò là cổ đông chính. Tài sản số vẫn là nhu cầu hiện hữu của người Việt Nam. Chứng khoán DNSE đang xem xét việc tăng tỉ trọng đầu tư vào các tài sản số, nhưng vẫn giữ mức độ tập trung hợp lý để tránh rủi ro" - ông Nguyễn Hoàng Giang nói.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, VNDA có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỉ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là cổ đông sáng lập góp vốn lớn nhất với 640 tỉ đồng, tương đương 64% vốn điều lệ…

Cùng ngày, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty chứng khoán MB (MBS) cũng có những thông tin đáng chú ý khi ông Phan Anh, Tổng giám đốc MBS cho biết công ty đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh vàng phái sinh, một sản phẩm mới mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến đưa ra nửa cuối năm 2026.

Cụ thể, MBS đang nghiên cứu mô hình của các nước trên thế giới, tại châu Âu, châu Á và công ty kỳ vọng sẽ là một trong số ít các công ty chứng khoán đầu tiên tích cực tham gia cung cấp sản phẩm này trong nửa cuối năm nay.

Phái sinh vàng đang được đưa vào lộ trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc mở rộng sang các công cụ tài chính gắn với vàng được xem là một hướng đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao tính đa dạng của thị trường.

Công ty chứng khoán DNSE và MBS lấn sân vào vàng phái sinh và tài sản số năm 2026 - Ảnh 3.

Chứng khoán MBS đang nghiên cứu kinh doanh phái sinh vàng

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội của MBS là công tác nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT MBS đã họp và bầu ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT MBS thay thế ông Lê Viết Hải người được Ngân hàng Quân đội (MB) và các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT MBS nhất trí bổ nhiệm ông Hoàng Hà - thành viên HĐQT mới đắc cử giữ vị trí Tổng giám đốc. Theo công ty, sự chuyển giao và bổ sung nhân sự cấp cao này không chỉ bảo đảm tính kế thừa trong quản trị, còn mở ra những kỳ vọng về sự đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy chiến lược phát triển của MBS trong giai đoạn tới.


