Chủ tịch xã, Trưởng công an xã được đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.



Theo dự thảo nghị định, bổ sung CSGT có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về sát hạch giấy phép lái xe như: Tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định; cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch…

Trưởng công an cấp xã cũng được bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về đăng ký xe để phù hợp với việc hiện nay công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe như: Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định…

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (mức cũ là 5 triệu đồng). Ngoài tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chủ tịch cấp xã được bổ sung thêm thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng (mức cũ là 37,5 triệu đồng). Cùng với đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (mức cũ là 500.000 đồng), được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng.

Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (mức cũ là 2,5 triệu đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (quy định cũ là phương tiện dưới 5 triệu đồng).

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi, bổ sung các quy định trên để phù hợp với Nghị định số 189/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (sửa đổi, bổ sung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ). Theo đó, các hành vi bổ sung, gồm: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em.