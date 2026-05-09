Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 9-5: Thành ủy ra chỉ thị mới; Công an ra quân, nhiều người bị xử phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 9-5: Thành ủy ra chỉ thị mới; Công an ra quân, nhiều người bị xử phạt

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Ngày 9-5 ở TPHCM có nhiều thông tin nổi bật đáng chú ý, từ chỉ thị tăng trưởng đến các vấn đề xã hội, xử phạt vi phạm, đỗ xe "bất cẩn"...

Mệnh lệnh tăng trưởng cho TPHCM

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 11/2026 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TPHCM đạt mục tiêu 2 con số giai đoạn 2026-2030

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/menh-lenh-tang-truong-cho-tp-hcm-196260508210918011.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 1.

Nguồn: Theo Chỉ thị 11/2026 của Thành ủy TPHCM - Đồ họa: CHI PHAN

TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động vì môi trường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-to-chuc-hang-loat-hoat-dong-vi-moi-truong-19626050912385216.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 2.

Sinh viên thu gom rác thải dọc đường ray xe lửa. Ảnh: HUẾ XUÂN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi"

Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết cảm tưởng, chủ đề "Tôi yêu thành phố của tôi".

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/moi-ban-doc-tham-gia-cuoc-thi-viet-toi-yeu-thanh-pho-cua-toi-196260508000033054.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 3.

TPHCM đang tiếp tục phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tháng Công nhân ở phường Tân Thới Hiệp: Hướng đến chăm lo thực chất

Ngày 9-5, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/thang-cong-nhan-o-phuong-tan-thoi-hiep-huong-den-cham-lo-thuc-chat-196260509144900543.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia chương trình

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết dù thường xuyên xử lý nhưng tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, nhiều tài xế có thói quen dừng xe tại các khúc cua, gần giao lộ hoặc nơi có biển cấm, gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện khác.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/dung-do-xe-bat-can-cai-bay-chet-nguoi-196260508202758363.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 5.

CSGT TPHCM xử phạt tài xế dừng đỗ ô tô sai quy định trên đường Phạm Huy Thông, phường An Nhơn

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt cùng một hành vi vi phạm

Ngày 9-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt ông Phạm Đình H. (SN 1983).

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-ra-quan-nhieu-nguoi-bi-phat-cung-mot-hanh-vi-vi-pham-196260509094920943.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ thị mới, công an ra quân nhiều người bị xử phạt - Ảnh 6.

Hai người bị bắt quả tang dán quảng cáo "bẩn"

Tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người giữa đường ở TPHCM

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ôm công nghệ đánh tới tấp một thanh niên trên đường.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tai-xe-xe-om-cong-nghe-chan-danh-nguoi-giua-duong-o-tphcm-19626050909512877.htm

Tin liên quan

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ đạo mới, rà soát cán bộ

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ đạo mới, rà soát cán bộ

(NLĐO) - TPHCM ngày 7-5 có nhiều thông tin nổi bật, đáng chú ý về hạ tầng, cán bộ, thị trường lao động và các vụ việc gây bức xúc dư luận

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

(NLĐO) - Trong ngày 6-5, lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại cửa ngõ phía Tây TPHCM; Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị "xóa" dự án treo, "phù phép" thẻ tín dụng, cùng các vấn đề dân sinh, hạ tầng… là những thông tin nổi bật, tại TPHCM ngày 5-5

TPHCM thông tin nổi bật Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 9-5 Thành ủy ra chỉ thị mới công an ra quân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo