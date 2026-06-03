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Pháp luật

Chủ trang Facebook "Linh Đan" bị bắt

Trần Thường

(NLĐO) – Tạo vỏ bọc là nữ giới trên Facebook, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng lừa chiếm tiền tỉ của bị hại ở TP Hà Nội

Ngày 3-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Thiên An (SN 1997, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tài khoản Linh Đan ở Đà Nẵng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Hồng Thiên An bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một công dân trú tại TP Hà Nội về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,59 tỉ đồng thông qua hình thức làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm trên không gian mạng.

Qua quá trình điều tra, ngày 29-5, lực lượng chức năng đã triệu tập Hồng Thiên An để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2018, Hồng Thiên An mua lại một tài khoản Facebook có tên "Linh Đan" trên các hội nhóm mua bán tài khoản mạng xã hội.

Sau đó, đối tượng sử dụng hình ảnh của một người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch đăng tải lên tài khoản này nhằm tạo vỏ bọc là nữ giới để kết bạn, làm quen với nhiều người trên mạng.

Thông qua tài khoản Facebook "Linh Đan", đối tượng kết bạn với bị hại và từng bước tạo dựng lòng tin bằng việc thường xuyên nhắn tin, chia sẻ thông tin cá nhân giả mạo, gửi hình ảnh và nhiều nội dung thể hiện sự quan tâm về mặt tình cảm. Sau thời gian dài liên lạc, bị hại tin tưởng và nảy sinh tình cảm với người đứng sau tài khoản Facebook này.

Lợi dụng sự tin tưởng đó, từ tháng 8-2018 đến tháng 2-2022, Hồng Thiên An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn để kinh doanh, làm ăn và vay tiền bị hại. Tin tưởng những thông tin gian dối mà đối tượng đưa ra, bị hại đã 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 1,59 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình khám xét, điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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