Pháp luật

Lập Facebook giả “Yody” dụ trúng thưởng, rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Giả mạo fanpage thời trang “Yody” để dụ trúng thưởng, hai đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng qua nhiều tài khoản.

Ngày 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng  khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (SN 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002; trú TP Đà Nẵng) về hành vi “rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của một phụ nữ trú TP Đà Nẵng về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Dương và Trâm tại cơ quan công an

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng an ninh mạng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lập nhiều trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ dỗ người tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng.

Đáng chú ý, khi số tiền đã lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do sai thông tin hoặc lỗi hệ thống, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Từ kết quả xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm – các đối tượng liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận từ ngày 26-2 đến 23-3-2026 đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. 

Nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động này, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản cho thuê sử dụng, mỗi tháng được trả công khoảng 30 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đều biết rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cô gái dùng độc chiêu lừa nạn nhân "ham vàng giá rẻ"

(NLĐO)- Lợi dụng giá vàng lên cao, Đỗ Linh Trang đã sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng để lừa đảo trên không gian mạng.

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin email, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ người nào

(NLĐO) – Dựng kịch bản giả bị bắt vì ma túy, tự xưng công an nhắn tin ép "chạy án", Lê Nguyễn Quỳnh Như đã lừa người quen chuyển hơn 415 triệu đồng.

