Pháp luật

Bắt chủ tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" vì đăng nhiều bài xuyên tạc

Q.Nhật

(NLĐO) - Chủ tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" thường xuyên đăng tải bài viết xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo, cán bộ.

Ngày 12-5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Huế cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Mai Hoàng (SN 1991; trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Chủ tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" bị bắt.

Trước đó, ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét 

Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 15-4 đến ngày 5-5, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với nội dung, lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng.

Một số bài viết và video được cho là đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem,  gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật.  Tuy nhiên, Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

