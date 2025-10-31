Chú trọng thiết kế chính sách an sinh

Ngày 31-10, tại TP HCM Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với toàn bộ các nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết mục đích của hội nghị là tập hợp trí tuệ, tâm huyết và tiếng nói chân thực của cán bộ, đoàn viên, người lao động – những người trực tiếp sản xuất, cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, việc lấy ý kiến sâu rộng này thể hiện rõ phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân giám sát - Dân thụ hưởng", là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Góp ý hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết bà đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là hai lĩnh vực giáo dục và nhà ở xã hội. Đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Với lĩnh vực giáo dục, trong dự thảo văn kiện có nêu đánh giá rằng chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục về phẩm chất, nhân cách và nghề nghiệp… chậm được cải thiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, văn kiện nêu cần coi trọng các môn khoa học cơ bản, nền tảng. Theo bà Loan, cần xác định rõ môn học nào là cơ bản, môn học nào là nền tảng đối với từng cấp học, để định hướng cụ thể hơn cho công tác giáo dục.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho biết bà đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội cho công nhân lao động

Từ thực tế tiếp xúc cử tri và người lao động tại cơ sở, bà Loan cho biết nhiều công nhân, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh, thường bày tỏ lo lắng về việc học của con em mình.

Thực tế, hiện nay nhiều con em công nhân học tại các trường gần khu công nghiệp không có điều kiện đóng thêm các khoản học phí cho các môn học kỹ năng, nên ít có cơ hội tham gia các lớp kỹ năng sống hay kỹ năng mềm.

"Từ thực tiễn ấy, tôi cho rằng nên xem các môn học về kỹ năng là môn chính khóa đồng thời quy hoạch tốt việc xây dựng trường lớp cho học sinh tương ứng với quy hoạch phát triển kinh tế nhằm giúp công nhân lao động ngoại tỉnh, nhất là lao động nữ, không phải lo lắng việc gửi con học ở đâu hay phải gửi về quê nhờ cậy ông bà chăm sóc" - bà Loan chia sẻ.

Về chương trình nhà ở xã hội, theo bà Loan, trong dự thảo văn kiện, phần đánh giá có nêu là "Đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội" tuy nhiên chưa có các số liệu cụ thể. Đại diện LĐLĐ TP HCM đề nghị bổ sung các số liệu dẫn chứng. Cụ thể như cho đến nay, với chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ thì đã có được bao nhiêu căn nhà ở xã hội và trong số đó có bao nhiêu người lao động được tiếp cận, hưởng thụ? Để từ đó, có giải pháp trong nhiệm kỳ mới để giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu, nhất là tại các tỉnh, thành có đông lao động nhập cư.

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, trong đó đánh giá cụ thể hơn về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân. Đồng thời cần quan tâm công tác dự báo, chủ động đi trước, đón đầu đào tạo đội ngũ công nhân cho các ngành kinh tế mới nổi có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, quan tâm phát triển đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ giai cấp công nhân, Công đoàn…