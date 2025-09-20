Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!

Trần Thường

(NLĐO) – Theo luật sư, áp dụng hình thức xử phạt với trường hợp có con sinh trước thời điểm luật có hiệu lực là không phù hợp, người dân có quyền khiếu kiện.

Liên quan đến sự việc hàng ngàn phụ huynh ở TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành đối diện bị xử phạt hành chính vì chưa biết để đăng ký thường trú cho con, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với các luật sư để làm rõ hơn về mặt pháp lý.

Theo các luật sư, việc áp dụng hình thức xử phạt đối với trường hợp có con sinh trước thời điểm luật có hiệu lực là không phù hợp, người bị xử phạt có quyền khiếu kiện.

Sau ngày 10-1-2025, khi khai sinh quá 60 ngày mà không đăng ký thường trú cho con mới bị phạt

Luật sư Trần Duyên – Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho biết: theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú: "Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên".

Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!- Ảnh 1.

Luật sư Trần Duyên – Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng

Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10-1-2025. Trước đó, chưa có bất kỳ quy định nào ràng buộc về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký về cư trú cho người chưa thành niên.

Vì vậy, cần phải làm rõ việc "không đăng ký cư trú cho người chưa thành niên trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh" xảy ra trước ngày 10-1-2025 có bị xử phạt theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP hay không?

Theo luật sư Duyên, Khoản 2 Điều 58 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 (trước đây là Khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015) có quy định rằng: "Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó".

Ngoài ra, khoản 2 Điều 55 của Luật này cũng quy định: "Văn bản quy phạm pháp luật không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;

b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn".

Xét trong trường hợp này, từ thời điểm ngày 10-1-2025 chưa có bất kỳ quy định nào ràng buộc về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký về cư trú cho người chưa thành niên. Nếu áp dụng Nghị định 154 cho cả trường hợp trước ngày 10-1-2025 là không có lợi cho người dân, trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Vậy nên, theo quan điểm của luật sư Trần Duyên thì quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP chỉ được áp dụng với hành vi: "không đăng ký khai sinh cho người chưa thành niên trong thời hạn tối đa 60 ngày" và sự kiện "người chưa thành niên được đăng ký khai sinh" kể từ ngày 10-1-2025.

"Có nghĩa là những trường hợp đăng ký khai sinh cho con kể từ ngày 10-1-2025 mà không thực hiện thủ tục đăng ký về cư trú cho con trong thời hạn tối đa 60 ngày thì mới bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Còn đối với các trường hợp con được khai sinh trước ngày 10-1-2025 mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký về cư trú cho con thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính" – luật sư Duyên khẳng định.

Không đăng ký thường trú cho con trước ngày 10-1-2025 sẽ không bị xử phạt

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho biết Nghị định 154/2024/NĐ-CP được ban hành ngày 26-11-2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!- Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29-6-2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Nghị định 154/2024/NĐ-CP không quy định mức phạt về việc chậm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên mà nó được áp dụng dựa trên các quy định trước đó về đăng ký cư trú.

Về trách nhiệm đăng ký khai sinh, căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú (bao gồm việc chậm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú...) thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Như vậy, trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ (là người có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ) chậm đăng ký thường trú cho trẻ theo thời hạn được quy định thì có thể bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, căn cứ Khoản 1, Điều 15 của Nghị định Nghị định 154/2024/NĐ-CP thì Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025, nên các trường hợp không đăng ký thường trú cho con trước ngày 10-1-2025 sẽ không bị xử phạt hành chính, vì theo quy định chung của pháp luật Việt Nam không có tính hồi tố.

Đối với các trường hợp không đăng ký thường trú cho con sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì có thể xem xét, xử lý tùy thuộc vào lỗi của ai sau khi cơ quan chức năng xác minh.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay Công an TP Đà Nẵng đang xin ý kiến hướng dẫn từ Cục C06 – Bộ Công an. Vì vậy, người dân cần theo dõi hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đối với trường hợp người dân đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu có căn cứ thì có quyền khiếu nại đối với quyết định được cho là chưa đúng quy định của pháp luật như đã phân tích ở trên.

"Tôi được biết, hiện nay Công an TP Đà Nẵng cũng đã vào cuộc để rà soát và xác định nguyên nhân của bất cập này để tìm hướng xử lý. Tuy nhiên, bất cứ một quy định pháp luật nào muốn đi vào cuộc sống cũng có thời gian để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người dân hiểu và thực hiện mới đạt được cả lý lẫn tình"- Luật sư Tuấn nhấn mạnh.

Luật sư Trần Duyên cho rằng, hiện nay, một số địa phương vẫn xác định đối với người chưa thành niên đã được giải quyết đăng ký khai sinh trước ngày Nghị định số 154/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10-1-2025), việc xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú lần đầu sau 60 ngày kể từ ngày 10-1-2025.

Tuy nhiên, luật sư Duyên cho rằng hướng xử phạt này là không phù hợp, bởi Nghị định 154/2024/NĐ-CP đã quy định rõ mốc thời gian là "kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh" mà không phải là kể từ ngày Nghị định 154/2024/NĐ-CP có hiệu lực.

Để đồng bộ trong việc giải quyết xử phạm vi phạm hành chính, tránh gây bức xúc cho người dân, thiết nghĩa cơ quan có thẩm quyền cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp đăng ký cư trú lần đầu cho người chưa thành niên theo hướng có lợi cho người làm thủ tục.


Tin liên quan

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về trường hợp nhiều trẻ chưa được đăng ký thường trú.

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát để tìm nguyên nhân vì sao rất nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú, để đề xuất hướng xử lý.

đăng ký thường trú xử phạt hành chính Luật cư trú thủ tục đăng ký thường trú Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo