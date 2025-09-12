HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát để tìm nguyên nhân vì sao rất nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú, để đề xuất hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng bất ngờ khi biết con mình chưa đăng ký thường trú và đối diện khả năng bị xử phạt hành chính, ngày 12-9, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, cho biết qua thông tin ban đầu, số lượng trẻ em tại các xã phường trên địa bàn TP chưa đăng ký thường trú rất nhiều.

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân- Ảnh 1.

Nhiều người "méo mặt" khi biết con chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt hành chính (Ảnh minh họa: AI/TRẦN THƯỜNG)

Vì vậy, lực lượng công an đang tiến hành khảo sát tại các phường xã, xem nguyên nhân do đâu, thuộc lỗi ở tư pháp hay công an hay nguyên nhân do mạng để đề xuất Giám đốc Công an TP đưa ra hướng xử lý.

Đà Nẵng: Hàng ngàn phụ huynh bất ngờ đối diện bị phạt hành chính

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh, rất nhiều phụ huynh ở TP Đà Nẵng mới "tá hỏa" khi biết con mình chưa được đăng ký thường trú.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10-1-2025, nếu quá 60 ngày không đăng ký thường trú sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng số trẻ em chưa đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng rất đông, lên đến hàng ngàn, chỉ riêng một phường Bàn Thạch đã có khoảng 400 trẻ, tại các phường khác của TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng có rất nhiều trẻ rơi vào tình trạng như vậy.

Tương tự, tại phường Hòa Khánh (thuộc TP Đà Nẵng cũ) cũng có nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú.

Chị P.T.H.N (trú phường Hòa Minh cũ, nay là phường Hòa Khánh) cho biết, năm 2021, sau khi làm giấy khai sinh cho con trai, chị không được hướng dẫn phải sang công an đăng ký thường trú. Thời điểm đó đã bỏ sổ hộ khẩu, trong giấy khai sinh đã kèm mã định danh nên chị nghĩ đã tích hợp lên hệ thống. Vừa qua, chị phát hiện con trai mình không có tên trong hệ thống dữ liệu dân cư.

Tương tự, chị H.T.V (trú phường Hòa Minh cũ) có con gái tên T.Đ.B.C sinh năm 2022. Sau khi cháu chào đời, gia đình đã đi làm giấy khai sinh nhưng không được ai hướng dẫn phải đến công an đăng ký thường trú nên cứ nghĩ sẽ được tự động tích hợp. Tuy nhiên, vừa qua, khi đi nhận quà Quốc khánh chị mới tá hỏa phát hiện con mình chưa được đăng ký thường trú, đối diện bị xử phạt.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh sự việc này, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng nghị định vừa mới ra đời, người dân chưa hiểu hết thì cần tuyên truyền cho người dân biết, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính là chưa hợp tình, hợp lý.

Hơn nữa, việc này không hoàn toàn do lỗi của người dân mà còn có lỗi của chính quyền địa phương, của công an, tư pháp và cũng có thể lỗi do phần mềm.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10-1-2025) quy định trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên…

Mức phạt chưa đăng ký thường trú cho con được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú…


