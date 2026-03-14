Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm cú sốc

Quãng thời gian đầy sóng gió vẫn chưa qua đi với ngôi sao chạy cánh Pedro Neto. Ngay sau khi gây tranh cãi với hành động xô ngã cậu bé nhặt bóng vào biển quảng cáo trên đất Pháp, tiền vệ 26 tuổi lại nhận thêm án kỷ luật liên quan đến trận gặp Arsenal hôm 1-3.

Trong trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu ở phút 70, sau pha vào bóng nguy hiểm với Gabriel Martinelli bên phía đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở chiếc thẻ đỏ. Theo FA, sau khi rời sân, Neto đã có hành vi không đúng mực, bao gồm việc không rời sân ngay lập tức và bị cáo buộc sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực với các trọng tài điều khiển trận đấu.

Sau quá trình xem xét, cơ quan quản lý bóng đá Anh quyết định áp dụng án kỷ luật đối với Neto. Phát ngôn viên FA cho biết cầu thủ này đã bị treo giò 1 trận cùng khoản phạt tiền 70.000 bảng.

Án phạt này đồng nghĩa với việc Neto sẽ không thể góp mặt trong trận đấu sắp tới khi Chelsea tiếp đón Newcastle.

Khó khăn càng tăng với đội bóng thành London khi tài năng trẻ Estevao Willian cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Điều đó khiến HLV Liam Rosenior phải tính toán lại phương án tấn công. Những cái tên như Cole Palmer, Enzo Fernandez và Alejandro Garnacho nhiều khả năng sẽ được bố trí hỗ trợ phía sau tiền đạo Joao Pedro.

Ngoài ra, Jamie Gittens có thể trở lại danh sách thi đấu, trong khi cầu thủ trẻ Ryan Kavuma-McQueen cũng là phương án bất ngờ.

Đáng chú ý, án kỷ luật được FA công bố chỉ một ngày sau khi UEFA xác nhận đang xem xét mở thủ tục kỷ luật riêng đối với Neto vì hành vi xô ngã cậu bé nhặt bóng trong trận Chelsea thua PSG 2-5 tại Champions League.

Tình huống xảy ra quãng thời gian bù giờ trên sân Parc des Princes. Hành động đẩy cậu bé nhặt bóng vào bảng quảng cáo của Neto khiến cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi và tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân.

UEFA cho biết đã mở hồ sơ kỷ luật vì hành vi phi thể thao và sẽ đưa ra quyết định sau khi quá trình xem xét hoàn tất.