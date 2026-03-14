HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm cú sốc

Đăng Minh

(NLĐO) - Sau vụ xô ngã cậu bé nhặt bóng ở Champions League, tiền vệ Pedro Neto của Chelsea tiếp tục đối mặt án kỷ luật mới từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Quãng thời gian đầy sóng gió vẫn chưa qua đi với ngôi sao chạy cánh Pedro Neto. Ngay sau khi gây tranh cãi với hành động xô ngã cậu bé nhặt bóng vào biển quảng cáo trên đất Pháp, tiền vệ 26 tuổi lại nhận thêm án kỷ luật liên quan đến trận gặp Arsenal hôm 1-3.

Trong trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu ở phút 70, sau pha vào bóng nguy hiểm với Gabriel Martinelli bên phía đội chủ sân Emirates.

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm “cú giáng” - Ảnh 1.

Neto vào bóng nguy hiểm với Gabriel Martinelli khiến phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở chiếc thẻ đỏ. Theo FA, sau khi rời sân, Neto đã có hành vi không đúng mực, bao gồm việc không rời sân ngay lập tức và bị cáo buộc sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực với các trọng tài điều khiển trận đấu.

Sau quá trình xem xét, cơ quan quản lý bóng đá Anh quyết định áp dụng án kỷ luật đối với Neto. Phát ngôn viên FA cho biết cầu thủ này đã bị treo giò 1 trận cùng khoản phạt tiền 70.000 bảng.

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm “cú giáng” - Ảnh 2.

Thái độ thách thức trọng tài khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Arsenal đã khiến Neto phải nhận án phạt bổ sung 70.000 bảng. Ảnh: Anthony Hanc/Shutterstock

Án phạt này đồng nghĩa với việc Neto sẽ không thể góp mặt trong trận đấu sắp tới khi Chelsea tiếp đón Newcastle.

Khó khăn càng tăng với đội bóng thành London khi tài năng trẻ Estevao Willian cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. 

Điều đó khiến HLV Liam Rosenior phải tính toán lại phương án tấn công. Những cái tên như Cole Palmer, Enzo Fernandez và Alejandro Garnacho nhiều khả năng sẽ được bố trí hỗ trợ phía sau tiền đạo Joao Pedro.

Ngoài ra, Jamie Gittens có thể trở lại danh sách thi đấu, trong khi cầu thủ trẻ Ryan Kavuma-McQueen cũng là phương án bất ngờ.

Chưa kịp nguôi scandal, trụ cột Chelsea lại nhận thêm “cú giáng” - Ảnh 3.

Pedro Neto xô ngã một cậu bé nhặt bóng vào biển quảng cáo trong trận Chelsea thua chủ nhà PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: PA

Đáng chú ý, án kỷ luật được FA công bố chỉ một ngày sau khi UEFA xác nhận đang xem xét mở thủ tục kỷ luật riêng đối với Neto vì hành vi xô ngã cậu bé nhặt bóng trong trận Chelsea thua PSG 2-5 tại Champions League.

Tình huống xảy ra quãng thời gian bù giờ trên sân Parc des Princes. Hành động đẩy cậu bé nhặt bóng vào bảng quảng cáo của Neto khiến cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi và tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân.

UEFA cho biết đã mở hồ sơ kỷ luật vì hành vi phi thể thao và sẽ đưa ra quyết định sau khi quá trình xem xét hoàn tất.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League

(NLĐO) – Chỉ vào sân ở 2/3 thời gian cuối trận, Khvicha Kvaratskhelia với cú đúp "thần thánh" đã thực sự nhấn chìm Chelsea với tỉ số 5-2 tại Parc des Princes.

Joao Pedro lập hat-trick, Chelsea nhấn chìm chủ nhà Aston Villa

(NLĐO) - Tiền đạo người Brazil tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đầu tiên tại Premier League, giúp Chelsea thắng đậm Aston Villa 4-1 ngay tại sân Villa Park.

HLV Rosenior dọa “trảm” sao Chelsea sau “mưa thẻ đỏ”

(NLĐO) - Số thẻ đỏ tăng vọt khiến HLV Liam Rosenior buộc phải cảnh báo mạnh tay với các cầu thủ Chelsea.

Champions League Ngoại hạng Anh Chelsea thẻ đỏ án phạt FA Neto
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo