Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

Đầu giờ chiều 17-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa rất lớn. Vì vậy, các lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, trong khi trời mưa to, lực lượng chức năng chưa thể nối lại việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông Buôn, trong ngày 17-11, lực lượng chức năng của xã với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiếp tục sơ tán thêm nhiều hộ dân ở thôn Pứt đến nơi trú tránh an toàn. Đến thời điểm này, toàn xã đã di dời hơn 170 hộ với trên 700 khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở.

Đồn Biên phòng Ga Ry nhận 2 cháu bé làm con nuôi

Cũng trong ngày 17-11, Đồn Biên phòng Ga Ry đã làm lễ nhận "Con nuôi Đồn Biên phòng" đối với cháu Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi, học lớp 2) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi) - là con của anh Zơ Râm Nhô và chị Bríu Thị Tép - 2 trong 3 nạn nhân mất tích, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở hôm 14-11 tại thôn Pứt.

Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 3 triệu đồng cùng 2 suất quà (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, hằng tháng sẽ chu cấp 500.000 đồng/cháu cho đến khi học hết lớp 12.

Trong 2 ngày 16 và 17-11, nhiều địa phương ở TP Đà Nẵng có mưa lớn, nhất là các xã vùng núi. Mưa lớn, nước đổ về các hồ thủy điện nhiều buộc phải xả điều tiết xuống hạ du. Một số khu vực thấp trũng tại các xã Thượng Đức, Hà Nha, Duy Xuyên, Đại Lộc bị ngập cục bộ.

Khu vực xã Thượng Đức bị ngập nặng, người dân chạy lũ "tập 5"

Nhiều người dân ở xã Thượng Đức hết sức vất vả bởi chỉ trong vòng 20 ngày từ cuối tháng 11 đến nay đã phải 5 lần dọn đồ chạy lũ.