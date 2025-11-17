Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

Trần Thường

(NLĐO) – Đồn Biên phòng Ga Ry – TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu cho 2 cháu bé là con của 2 vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Đầu giờ chiều 17-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa rất lớn. Vì vậy, các lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, trong khi trời mưa to, lực lượng chức năng chưa thể nối lại việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông Buôn, trong ngày 17-11, lực lượng chức năng của xã với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiếp tục sơ tán thêm nhiều hộ dân ở thôn Pứt đến nơi trú tránh an toàn. Đến thời điểm này, toàn xã đã di dời hơn 170 hộ với trên 700 khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Ga Ry nhận 2 cháu bé làm con nuôi

Cũng trong ngày 17-11, Đồn Biên phòng Ga Ry đã làm lễ nhận "Con nuôi Đồn Biên phòng" đối với cháu Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi, học lớp 2) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi) - là con của anh Zơ Râm Nhô và chị Bríu Thị Tép - 2 trong 3 nạn nhân mất tích, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở hôm 14-11 tại thôn Pứt.

Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 3 triệu đồng cùng 2 suất quà (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, hằng tháng sẽ chu cấp 500.000 đồng/cháu cho đến khi học hết lớp 12.

Trong 2 ngày 16 và 17-11, nhiều địa phương ở TP Đà Nẵng có mưa lớn, nhất là các xã vùng núi. Mưa lớn, nước đổ về các hồ thủy điện nhiều buộc phải xả điều tiết xuống hạ du. Một số khu vực thấp trũng tại các xã Thượng Đức, Hà Nha, Duy Xuyên, Đại Lộc bị ngập cục bộ.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Khu vực xã Thượng Đức bị ngập nặng, người dân chạy lũ "tập 5"

Nhiều người dân ở xã Thượng Đức hết sức vất vả bởi chỉ trong vòng 20 ngày từ cuối tháng 11 đến nay đã phải 5 lần dọn đồ chạy lũ.

Tin liên quan

Clip: Giải cứu 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Hai người dân đi làm về bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết ở dưới chân đập thủy điện đã được lực lượng chức năng tại TP Đà Nẵng giải cứu an toàn.

CLIP: Lốc xoáy kinh hoàng ở Đà Nẵng, 4 người bị thương

(NLĐO) – Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trong đêm ở TP Đà Nẵng khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 4 người bị thương.

Mưa to, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng xả điều tiết với lưu lượng lớn

(NLĐO) – Trong ngày 16-11, nhiều địa phương khu vực miền núi của TP Đà Nẵng có mưa lớn, các hồ thủy điện xả lũ điều tiết xuống hạ du.

Đà Nẵng nguy cơ sạt lở người mất tích sạt lở núi Con nuôi đồn biên phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo