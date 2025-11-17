HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Lốc xoáy kinh hoàng ở Đà Nẵng, 4 người bị thương

Trần Thường

(NLĐO) – Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trong đêm ở TP Đà Nẵng khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 4 người bị thương.

Sáng 17-11, ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 16-11, gây thiệt hại nặng đối với tài sản người dân trên địa bàn.

Clip: Lốc xoáy kinh hoàng tại xã Chiên Đàn tối 17-11 (Clip: Facebook)

Theo ông Bình, trận lốc xoáy đã khiến cây cối, mái tôn trong bán kính trên 500 m bị ngã đổ, cuốn bay.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Theo thống kê ban đầu có khoảng 56 nhà dân trên địa bàn xã Chiên Đàn bị hư hỏng, tốc mái. Xã Chiên Đàn đã phải triển khai lực lượng ngay trong đêm đến 1 giờ sáng 17-11 mới có thể khắc phục tình trạng cây cối ngã đổ, mái tôn bay gây ách tắc trên tuyến Quốc lộ 40B.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Hàng chục nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết thêm ngoài nhà dân bị hư hỏng thì hạ tầng điện cũng bị thiệt hại nặng. Bên cạnh đó, có 4 người dân bị thương phần mềm do ngói rơi trúng người.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

Tại phường Hương Trà, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường, cho biết theo thống kê ban đầu, trên địa bàn phường có 28 nhà bị hư hỏng, tốc mái do lốc xoáy, tại các thôn Hòa Lang (15 nhà), Đồng Hành (5 nhà), Ngọc Bích (8 nhà). Rất may mắn, không có trường hợp nào bị thương.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

Lực lượng chức năng phường Hương Trà khắc phục sự cố

Sáng 17-11, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai lực lượng khắc phục sự cố.

Nhà dân bị hư hỏng nặng (Clip: Facebook)

Trận lốc xoáy gây thiệt nặng (Clip: Facebook)


Tin liên quan

Mưa to, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng xả điều tiết với lưu lượng lớn

Mưa to, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng xả điều tiết với lưu lượng lớn

(NLĐO) – Trong ngày 16-11, nhiều địa phương khu vực miền núi của TP Đà Nẵng có mưa lớn, các hồ thủy điện xả lũ điều tiết xuống hạ du.

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Một nhóm người kịp chạy thoát thân trước khi đất đá do sạt lở đổ ập xuống trên tuyến Quốc lộ 40B ở Đà Nẵng.

Trái tim miền Trung trao nhiều suất quà ý nghĩa tại xã Nam Phước, Đà Nẵng

(NLĐO) - Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động góp phần giúp Trường Tiểu học số 3 Nam Phước sớm ổn định công tác dạy và học sau đợt mưa lũ lịch sử.

