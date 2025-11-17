CLIP: Lốc xoáy kinh hoàng ở Đà Nẵng, 4 người bị thương

Sáng 17-11, ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 16-11, gây thiệt hại nặng đối với tài sản người dân trên địa bàn.

Clip: Lốc xoáy kinh hoàng tại xã Chiên Đàn tối 17-11 (Clip: Facebook)

Theo ông Bình, trận lốc xoáy đã khiến cây cối, mái tôn trong bán kính trên 500 m bị ngã đổ, cuốn bay.

Theo thống kê ban đầu có khoảng 56 nhà dân trên địa bàn xã Chiên Đàn bị hư hỏng, tốc mái. Xã Chiên Đàn đã phải triển khai lực lượng ngay trong đêm đến 1 giờ sáng 17-11 mới có thể khắc phục tình trạng cây cối ngã đổ, mái tôn bay gây ách tắc trên tuyến Quốc lộ 40B.

Hàng chục nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết thêm ngoài nhà dân bị hư hỏng thì hạ tầng điện cũng bị thiệt hại nặng. Bên cạnh đó, có 4 người dân bị thương phần mềm do ngói rơi trúng người.

Tại phường Hương Trà, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường, cho biết theo thống kê ban đầu, trên địa bàn phường có 28 nhà bị hư hỏng, tốc mái do lốc xoáy, tại các thôn Hòa Lang (15 nhà), Đồng Hành (5 nhà), Ngọc Bích (8 nhà). Rất may mắn, không có trường hợp nào bị thương.

Lực lượng chức năng phường Hương Trà khắc phục sự cố

Sáng 17-11, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai lực lượng khắc phục sự cố.

Nhà dân bị hư hỏng nặng (Clip: Facebook)

Trận lốc xoáy gây thiệt nặng (Clip: Facebook)



