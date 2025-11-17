Clip: Giải cứu 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

Ngày 17-11, lãnh đạo UBND xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Clip: Lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối qua (16-11), trong lúc nước lũ lớn tràn về, có hai người dân đi làm trên núi về, bị mắc kẹt giữa hai dòng nước tại khu vực gần thủy điện Đăk Mi 3.

2 người mắc kẹt được giải cứu lên bờ an toàn

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Phước Chánh đã huy động các lực lượng đến hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do trời tối, nước chảy xiết nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng đã dùng dây tiếp tế thức ăn cho 2 người dân.

Clip: Đưa 2 người dân về bờ an toàn

Đến sáng 17-11, khi thời tiết thuận lợi, Công an xã Phước Chánh đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã dùng ca nô kịp thời giải cứu 2 người dân, đưa vào khu vực an toàn.

2 người được giải cứu là anh Trần Công Lý (SN 1992) và Hồ Văn Win (SN 2009, trú thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo xã Phước Chánh, từ ngày 16 đến ngày 17-11, trên địa bàn xã Phước Chánh có mưa rất lớn.